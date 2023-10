Top 10 mejores juegos de Mario: desde Sunshine hasta Odyssey

Mario ha aparecido en algunos de los mejores videojuegos de todos los tiempos, desde Galaxy que desafía a la gravedad hasta la divertidísima serie Mario Kart, pero ¿cuáles entrarán en nuestra lista de los 10 mejores juegos?

Como protagonista de la franquicia de videojuegos más vendida de todos los tiempos, Mario se ha convertido en un nombre familiar en todo el mundo, con algunos de los juegos más queridos y aclamados por la crítica, desde los primeros tiempos de la NES hasta la Switch.

Ya sea el último juego de plataformas en 2D Super Mario Bros. Wonder, un spin-off deportivo como Mario Strikers, o los niveles altamente personalizables de Mario Maker, es seguro decir que la mayoría de los jugadores habrán jugado al menos a un juego de Mario en su vida.

Pero, ¿cuál es el mejor? Para celebrar el lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder, repasamos los mejores juegos de Mario de todos los tiempos con una lista de las 10 aventuras imprescindibles del fontanero bigotudo.

10. Super Mario Maker 2 (Switch)

Tanto si eres un desarrollador en ciernes como si simplemente te apetece crear los niveles de videojuego más ridículos que puedas, Super Mario Maker 2 te ofrece la forma perfecta de llevar tu creatividad al límite con cientos de partes de circuitos y todas las herramientas que necesitas para crear el juego de Mario de tus sueños.

Hay un montón de nuevas características en esta secuela muy mejorada, como la posibilidad de crear circuitos en modo cooperativo con otro jugador y un nuevo estilo de Mundo 3D, o si prefieres que hagan tus niveles por ti, hay incluso un Modo Historia que es casi tan bueno como para ser un juego independiente.

Nintendo se ciñó sabiamente a las reglas que ayudó a crear, al tiempo que añadía suficientes características modernas, como el Mega Champiñón y la posibilidad de saltar por la pared, para darle un nuevo giro. Desde entonces se han lanzado bastantes juegos de New Super Mario Bros, pero el renacimiento original de DS sigue siendo el mejor.

9. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch)

Nintendo

Puede que pasara ligeramente desapercibido cuando salió por primera vez en Wii U, pero Super Mario 3D World tiene mucho que ofrecer. Con una jugabilidad brillante, un simpático disfraz de gato y magníficos efectos visuales -además de la posibilidad de jugar en modo cooperativo para cuatro jugadores en cualquier momento-, es innegablemente un buen momento para los fans de los juegos de plataformas.

Y lo que es mejor, Super Mario 3D World recibió una nueva vida en Nintendo Switch en 2021 con una reedición que también añadió el nuevo (y genial) modo de mundo abierto Bowser’s Fury, así que no hay mejor momento para disfrutar de este espectáculo de Mario en 3D.

8. Super Mario Sunshine (GameCube)

Nintendo

Super Mario Sunshine se siente a menudo como el hermano mediano olvidado, atrapado entre el innovador 64 y el asombroso Galaxy. Pero no dejes que su falta de popularidad te engañe, ya que Sunshine no es sólo uno de los mejores juegos de Mario de todos los tiempos, sino también el más singular y posiblemente el más difícil.

En lugar de depender de los clásicos potenciadores para superar cada nivel, Sunshine nos daba un jetpack de agua parlante que permitía a Mario hacer explotar a los enemigos, limpiar el fango y elevarse a nuevas alturas. Dos décadas después, las soleadas costas de la Isla Delfino siguen tentándonos para que volvamos a jugar de vez en cuando.

7. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Nintendo

A diferencia de otros spin-off de Mario que han sido criticados por su falta de contenido o su escaso valor de rejugabilidad, los juegos de Mario Kart han sido siempre brillantes. Aunque tenemos un lugar especial en nuestros corazones para el experimental Double Dash y la nostalgia de Mario Kart DS, es innegable que Mario Kart 8 Deluxe es el juego de karts definitivo.

Con algunos de los mejores circuitos de la historia de la franquicia, un Modo Batalla tan caótico como siempre, y una enorme lista de personajes icónicos que incluye incluso a Link de The Legend of Zelda y a los Inklings de Splatoon, es difícil encontrar algo que criticar aquí.

6. Super Mario Galaxy (Wii)

Nintendo

Cuando se trata de pura alegría y fantasía, es difícil superar la experiencia de volar entre planetas en Super Mario Galaxy, en el que nuestro fontanero favorito viajó al espacio en otra gran aventura para derrotar a Bowser y rescatar a Peach, solo que esta vez con un poco menos de gravedad y unas cuantas Lumas más.

Enviar a Mario al espacio exterior podía parecer una ambición enorme, pero, por supuesto, Nintendo lo consiguió con toda la creatividad y magia que cabría esperar. También está muy por encima del resto en lo que respecta a la música, con una orquesta sinfónica en directo que crea una banda sonora absolutamente magnífica.

5. Super Mario World (SNES)

Nintendo

Super Mario World, que llegó como un paquete con la SNES de 16 bits, es (a nuestros ojos) el juego definitivo de Mario en 2D. Tomó la fórmula adictiva y probada que se estableció en la NES y le dio una vibrante capa de pintura con una banda sonora súper pegadiza que mostró de lo que era capaz la SNES.

Super Mario World también nos dio al adorable dinosaurio verde Yoshi, que se ha convertido en un personaje esencial en casi todos los juegos de Mario lanzados desde entonces. Puede que no haya sido el juego de Mario que más haya cambiado las reglas del juego, pero sin duda es uno de los mejores. Si no está roto, no lo arregles, ¿no?

4. Super Mario Bros. Wonder (Switch)

Nintendo

Tras maravillarnos con Odyssey en 2017, muchos fans de Mario se preguntaban cuándo saldría a la venta el próximo juego en 2D. Sin embargo, tras 11 años de espera, el pequeño fontanero ha vuelto en toda su gloria de plataformas 2D.

Super Mario Bros. Wonder no se limita a rendir homenaje a sus predecesores, sino que agita las cosas con una brillante mezcla de ideas. El potenciador Flor Maravilla no sólo proporciona giros increíblemente divertidos a los niveles tradicionales, sino que la nueva Elefanzana y el Champitaladro no hacen sino aumentar la diversión.

Aunque sea la última entrada en la icónica serie, Super Mario Bros. Wonder se ha convertido rápidamente en uno de nuestros juegos de Mario favoritos de todos los tiempos.

3. Super Mario Bros. 3 (NES)

Nintendo

Aunque las salidas de Mario en 3D tienden a acaparar toda la atención hoy en día, la trilogía original de Super Mario Bros. merece mucho crédito por ayudar al querido fontanero -y a los videojuegos en general- a llegar a donde están hoy. El más destacado de los tres es, por supuesto, el teatral Super Mario Bros. 3.

Considerado por muchos un videojuego “perfecto”, esta secuela refinó la ya brillante experiencia de Super Mario Bros. y añadió muchos de los elementos básicos de Mario que esperábamos, como los mapas del mundo y los icónicos potenciadores como el Traje Mapache y el Traje Rana.

2. Super Mario Odyssey (Switch)

Nintendo

Super Mario Odyssey parece la culminación de todo lo bueno de los juegos de Mario, tomando todas las características clásicas que han aparecido a lo largo de las décadas y ampliándolas con algunos de los niveles más innovadores, amplios y francamente divertidos que hemos visto nunca en un videojuego.

Desde el Reino Perdido hasta Ciudad Nueva Donk, cada lugar presenta un sinfín de secretos y criaturas que poseer con la ayuda de Cappy, así como un último viaje nostálgico secreto que realmente selló el acuerdo de que éste es uno de los mejores juegos de Mario de todos los tiempos. Sólo hay un juego que le supera en el primer puesto…

1. Super Mario 64 (N64)

Nintendo

Super Mario 64 cambió las reglas del juego cuando llegó en 1996. Desde los niveles abiertos que animan a la exploración hasta los suaves controles analógicos de 360 grados e incluso el eje central del mundo, el juego popularizó innumerables características que se han convertido en el estándar de la industria de los juegos de plataformas en 3D.

Pero no era sólo una maravilla técnica; también era increíblemente divertido de jugar. Tanto si corrías contra pingüinos, volabas por el cielo, o buscabas secretos en el Castillo de Peach, estaba lleno de ideas brillantes y merece la pena volver a visitarlo si tienes ocasión.

Incluso ahora, casi tres décadas después, el impacto de la primera aventura en 3D de Mario puede aparecer en casi todos los videojuegos que salen al mercado. Super Mario 64 no es sólo el mejor juego de Mario, es uno de los mejores y más influyentes videojuegos de todos los tiempos.

