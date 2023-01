The Day Before: fecha de lanzamiento, tráiler, plataformas y más

The Day Before es un MMO de supervivencia ambientado en las tierras desoladas de una América pospandémica llena de monstruos carnívoros y supervivientes desesperados. Aquí está todo lo que sabemos sobre el próximo juego, incluida su fecha de lanzamiento, plataformas y más.

Cuando The Day Before se anunció originalmente, rápidamente se convirtió en uno de los juegos más buscados en Steam. Desde entonces, la fecha de lanzamiento se retrasó y muchos jugadores perdieron la esperanza con respecto a su aparición en el mundo de los videojuegos.

A pesar de esto, The Day Before ha prevalecido y ahora está equipado para un lanzamiento completo pronto. Con eso en mente, hemos reunido todo lo que necesitas saber sobre el próximo juego, junto con cuándo esperarlo, en qué plataformas se puede jugar y de qué se trata el juego.

The Day Before y su fecha de lanzamiento

The Day Before se lanzará el 1 de marzo de 2023. Esta noticia llega después de más de un año de esperar noticias y una fecha de lanzamiento actualizada. Cuando el juego se anunció por primera vez, inicialmente se planeó tener un lanzamiento en junio de 2022.

Desafortunadamente, se retrasó, pero ahora se confirma una fecha de lanzamiento final y los jugadores pueden esperar dirigirse al mundo apocalíptico en marzo de 2023.

Tráilers

Cuando se anunció originalmente, los desarrolladores lanzaron un tráiler que detalla pequeños clips de juego y el diseño que encapsulará este MMO. Puedes ver el tráiler a continuación:

Junto con el anuncio del juego, GeForce lanzó una nueva exploración RTX 4K, demostrando a los jugadores que este juego sin duda será estéticamente agradable. También contiene más jugabilidad y el uso de algunas de las armas del juego. Puedes ver el juego 4K a continuación.

Gameplay

The Day Before es un intenso MMO de supervivencia de mundo abierto ambientado en una América apocalíptica al estilo de los zombis (que se parece mucho a The Last of Us), donde tu único propósito es mantenerte con vida encontrando comida, armas y vehículos.

El juego se desarrolla principalmente en torno a la recolección y exploración de recursos, pero contiene tanto PVE como PVP, lo que significa que los jugadores deberán vigilar su entorno en todo momento.

Junto con el juego tenso y lleno de acción, el escenario es principalmente un paisaje urbano al estilo de Nueva York con una pizca de bosque y paisajes más oscuros con hermosos gráficos e incluso una iluminación más tenue.

¿En qué plataformas se lanzará The Day Before?

Actualmente, a partir del anuncio de la nueva fecha de lanzamiento del juego, el MMO de supervivencia The Day Before estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Todavía no se sabe nada sobre un lanzamiento de Steam Deck, Nintendo Switch o Mac.