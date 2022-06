Todo lo que sabemos de Bayonetta 3: tráilers, plataformas y más

Los jugadores están ansiosos por el regreso de la elegante bruja de cabello negro en Bayonetta 3. Los fans de la franquicia anhelan otro juego con toques hack-n-slash, y esta es toda la información que conocemos sobre el lanzamiento de Bayonetta 3.

Anunciado por primera vez en The Game Awards 2017, la nueva aventura de PlatinumGames para la carismática heroína está lista para ser la más grande y grandiosa hasta el momento. Los dos primeros juegos se han comparado favorablemente con juegos como Devil May Cry y God of War por su increíble acción y su atractiva historia y personajes.

El juego parece haber estado en desarrollo durante algún tiempo y no se sabe mucho al respecto. Ha habido fragmentos y atisbos del juego, especialmente con sus avances, y aquí está todo lo que hemos podido recopilar hasta ahora.

¿Ya hay fecha de lanzamiento de Bayonetta 3?

Todo lo que sabemos en este momento es que Bayonetta 3 está programado para su lanzamiento en 2022, según uno de los avances del juego. PlatinumGames no ha podido dar nada más preciso, y siempre es probable que el desarrollo del juego se vea afectado por problemas ajenos.

Ahora, el filtrador Syluxhunter ha indicado que Bayonetta 3 no solo llegaría en 2022 sino que por fin tendríamos una fecha concreta: 28 de octubre de 2022.

Bayonetta 3 will release October 28. — Syluxhunter (@Syluxhunter) June 25, 2022

Tráilers de Bayonetta 3

El tráiler debut del juego llegó durante la edición 2017 de The Game Awards. A pesar de ser solo un breve adelanto de 53 segundos, el metraje logró provocar muchas preguntas.

Aquí está el primer tráiler del juego.

Luego hubo un período prolongado de silencio después del tráiler de debut, lo que llevó a muchos a preguntarse si el juego se había cancelado por completo. Sin embargo, estos temores se disiparon durante el Nintendo Direct del 23 de septiembre de 2021.

No solo pudimos ver el estado actual del juego, sino que también obtuvimos secuencias de juego extendidas con una mirada del juego de casi 4 minutos. Puedes revisarlo aquí abajo.

¿En qué plataformas estará?

Ha sido un viaje de ida y vuelta para Bayonetta y su disponibilidad. El primer Bayonetta estuvo disponible para PS3 y Xbox 360 en el momento del lanzamiento, mientras que su sucesor se convirtió brevemente en exclusivo de Nintendo WiiU.

Ambos juegos fueron luego remasterizados para Nintendo Switch, y ahora parece que Bayonetta 3 seguirá un camino similar. La tercera entrada de la serie será exclusiva de la exitosa plataforma Switch de Nintendo, sin planes de tener un lanzamiento más amplio para el juego. Siempre existe la posibilidad de que Bayonetta 3 llegue a más plataformas más adelante, pero podría depender del éxito del juego.

Actualización de Capcom

En una entrevista con IGN, los responsables de Platinum dieron más información sobre Bayonetta 3, y confirmaron que el juego se lanzaría en 2022.

Asimismo, dieron más información sobre lo que podríamos esperar del tercer título.

“Hay muchos elementos nuevos en este juego que no estaban en Bayonetta 1 y 2. Esperamos que las imágenes aumenten las expectativas del público sobre el juego. Bayonetta 3 se ve un poco diferente e incluye algunos tipos nuevos de juego, así que espero que los jugadores lo noten como un soplo de aire fresco”.

Asimismo, han querido enfatizar que Nintento no les ha puesto ningún tipo de restricción en términos creativos y que será “un juego de Bayonetta muy al estilo Bayonetta”.