Todos los niveles de dificultad de Sea of Stars explicados

Si te estás preguntando cómo podemos ajustar la dificultad de Sea of Star te traemos todo lo que necesitas saber si quieres hacer tu aventura más fácil o más difícil. Solo tienes que seguir leyendo.

El lanzamiento de Sea of Stars de la desarrolladora Sabotage Studios ha sido fantástico. Tan solo en su primer día ha vendido 100 000 copias y es que este RPG independiente es una carta de amor a títulos como Chrono Trigger, Breath of Fire y Secret of Mana. Al mismo tiempo, nos ofrece la oportunidad de vivir una gran aventura en un mundo vibrante.

El juego utiliza un sistema de combate tradicional por turnos, y aunque puede ser un poco complejo para los nuevos usuarios, el juego nos permitirá ajustar la dificultad para que podamos adaptar a nuestra experiencia.

Sea como sea el cómo quieres disfrutar de Sea of Stars te traemos cómo cambiarle la dificultad.

Explicación de los niveles de dificultad de Sea of Stars

Sea of Stars no tiene una configuración de dificultad tradicional que podamos escoger al comenzar el juego. No obstante, sí que podemos ajustar el nivel de desafío gracias a la exclusiva mecánica personalizable.

Para poder ajustar la dificultad en Sea of Stars tendremos que usar una serie de reliquias que nos darán ventajas distintas. Estas Reliquias se pueden encontrar en las opciones de “Estado” del Menú Principal, donde solo tendremos que ir hacia abajo hasta llegar a la pestaña “Reliquias”.

Nada más empezar el juego conseguiremos el Amuleto del Relato, que es una gran opción para aquellos que buscan experimentar la historia del juego sin el desafío del combate. Con esta, te nos curaremos automáticamente después de cada batalla, y los PS totales siempre se duplicarán..

Sin embargo, si lo que quieres es un mayor desafío, el Gambito Artístico reduce nuestros PS totales en un 95% en combate, lo que hace que el juego sea mucho más difícil.

Aunque estas dos reliquias son los principales recursos que pueden afectar a la dificultad de Sea of Stars, a medida que avancemos en el juego nos encontraremos con otras reliquias que pueden influir en menor medida, como el aumento de los descuentos que tenemos en los mercaderes en las tiendas.

¡Y ya está! Esto esEsto es todo lo que necesitas saber sobre los ajustes de dificultad de Sea of Stars.