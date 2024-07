The First Descendant es el último juego de disparos gratis de Nexon Games y con tantos personajes con los que jugar te traemos todos los que están disponibles para que no te los pierdas.

La llegada de The First Descendant ha sido un soplo de aire fresco para los fans de los shooters en 3ª persona. El juego de Nexon Games viene con personajes que tienen su propia historia, atributos, habilidades y más.

Para guiarte por todos los personajes que puedes desbloquear, te traemos una lista con todos los Descendientes disponibles.

Todos los Descendientes disponibles en The First Descendant

Lepic (Tanque): Pasiva: Por los pelos Activa: Granada, sobrecalentamiento, granada de tracción, fuerza excesiva Atributo: Ígneo

Ajax (Tanque): Pasiva: Horizonte Activa : Barrera orbital, Paseo por el vacío, Expulsión, Hipercubo Atributo: Sin atributo

Viessa (Debilitadora) Pasiva: Esfera de hielo Activa: Rayo de hielo, Senda escarchada, Ola de frío, Ventisca Atributo: Frío

Jayber (Ataque utilitario): Pasiva: Sincronización de torretas Activa: Torreta de asalto, Torreta médica, Pistola multiusos, Reactivación Atributo: Sin atributo

Sharen (Ataque a corta distancia) Pasiva: Asesina Activa: Rayo de corte, Camuflaje activo, Impacto de bala, Espadas de luz Atributo: Eléctrico

Gley (Ataque utilitario): Pasiva : Sed Activa: Frenesí, Sifón de vida, Sensación intensificada, Masacre Atributo: Sin atributo

Blair (Daño a lo largo del tiempo): Pasiva: Maestro de las brasas Activa: Fogonazo, Apagón, Sabor a quemado, Cocina letal Atributo: Ígneo

Bunny (Destructora): Pasiva: Pata de conejo Activa: Bomba de entusiasmo, A la velocidad de la luz, Emisión de rayos, Poder máximo Atributo: Eléctrico

Freyna (Daño a lo largo del tiempo) Pasiva: Enlaces de contagio Activa: Trauma tóxico, Mecanismo de defensa, Veneno descompuesto, Bautismo de veneno Atributo: Tóxico

Valby (DPS Constante) : Pasiva: Ingesta de agua Activa: Bala de burbujas, Plof Plof, Lavado, Bomba de lavado Atributo : Sin atributo

: Kyle (Matón): Pasiva: Técnico experto Activa: Repulsión veloz, Bastión magnético, Chorro magnético, Propulsores de superconductividad Atributo: Sin atributo

Esiemo (Experto en ataques para reventar) Pasiva: Costumbre fortuita Activa: Bomba de relojería, Onda expansiva, Mina terrestre guiada, Explosión de arché Atributo: Ígneo

Enzo (Apoyo): Pasiva: Apoyo al disparo Activa: Iniciar suministro, Dron explosivo, Mejora del traje de combate, Apoyo perfecto Atributo: Sin atributo



¿Cuántos personajes hay en The First Descendant?

Hay un total de 14 Descendientes jugables disponibles en la Pretemporada de The First Descendant. Asimismo, los personajes están divididos en diferentes roles basados en sus especialidades que son:

Tanque

Sanador

DPS constante

Daño a lo largo del tiempo

Debilitador

Ataque utilitario

Destructor

Matón

Experto en ataques para reventar

Apoyo

DPS

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para saber cómo acabar con el Devorador o cómo desbloquear a Bunny.