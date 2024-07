Cómo desbloquear a Bunny y a Bunny Ultimate en The First Descendant

Bunny es uno de los mejores personajes de The First Descendant ya que es una combinación entre The Flash y un Power Ranger, y si quieres saber cómo conseguirla junto a la versión Bunny Ultimate te traemos todo lo que tienes que saber al respecto.

The First Descendant es un shooter en tercera persona con personajes bastante variopintos, pero Bunny es uno de los más interesantes.

Este personaje usa un traje de velocidad que carga continuamente una corriente eléctrica mientras corre lo que le otorga unas capacidades ofensivas únicas en toda la lista de The First Descendant de Nexon Games.

Cómo desbloquear a Bunny

Para desbloquear a Bunny en The First Desendent, tenemos que fabricar su traje de conejita completando su investigación, lo que implica seguir la historia principal hasta llegar a la misión inicial llamada “Consigue los materiales básicos para el traje de Bunny”.

Los materiales que necesitas reunir son los siguientes:

Células mejoradas de conejita

Estabilizador Bunny

Catalizador espiral de Bunny

Obtener material amorfo de conejita

Tendremos que cazar y matar a unos enemigos conocidos como Sepultureros para conseguir la última pieza del rompecabezas, el Material Amorfo.

Por último, volvemos con Anais para entregarle la misión y desbloquear a Bunny. Una vez completada, Bunny se convertirá en un personaje jugable y podremos ir a tocha mecha por los campos de batalla.

Por fortuna, Bunny es un personaje estándar en The First Descendant, lo que significa que el camino para desbloquearla es bastante sencillo en comparación con otros personajes del rango Ultimate.

Cómo desbloquear la skin Ultimate Bunny

Para conseguir Ultimate Bunny en The First Descendant tenemos 2 opciones:

Comprar la skin

Crearla

Comprando la skin

Podemos comprarla de forma individual por 3.000 calibres (60€) o bien comprando el paquete de Bunny que incluye la skin definitiva.

Crearlo nosotros mismos

Eso sí, para poder crearlo tendremos que pagar la misión de Bunny Ultimate que nos costará 2.7 millones de oro en total. Además, necesitaremos 14 ingredientes como células mejoradas, un estabilizador, un catalizador espiral y un código.

Dónde encontrar a Anais en The First Descendant

En el momento de encontrar a Anais empezará la misión de Bunny en The First Descendant. Siempre que tengamos el oro necesario podremos desbloquear la skin de Ultimate Bunny.

Localización de Anais

Por el camino, necesitaremos conseguir 14 materiales en total, además del oro, así que aquí tienes la lista completa de ingredientes.

Lista de ingredientes de Ultimate Bunny para desbloquear:

Paso 1

x450.000 de oro

Células mejoradas de Ultimate Bunny

x450.000 Oro

x949 de Repton

x919 Compuesto cerámico

x73 Circuito neuronal codificado

Plano de células mejoradas Ultimate Bunny

Paso 2

Estabilizador Ultimate Bunny

x450.000 Oro

x1.285 Superfluido

x869 Endurecedor

x102 Biometal especializado

Plano del Ultimate Bunny Stabilizer

Paso 3

Catalizador espiral Ultimate Bunny

x450.000 Oro

x1.247 Cristal de carbono

x1.023 Bobina de carga inversa

x89 Residuo de energía pura

Plano del Catalizador Espiral Ultimate Bunny

Paso 4

Código Ultimate Bunny

x450.000 de oro

Una vez que consigamos todo podremos desbloquear Ultimate Bunny con 900.000 de oro extra. Es decir, necesitaremos un total de 2,7 millones.

Todas las habilidades de Bunny

Como todos los personajes de The First Descendant, Bunny tiene su propio conjunto de habilidades pasivas y activas únicas que la diferencian de sus compañeros.

La descripción de las habilidades es la siguiente:

Habilidad pasiva

Pata de conejo – Acumula carga de electricidad mientras se mueve. Cuando Bunny se detiene, la Electricidad acumulada puede usarse para infligir daño a los enemigos cercanos al realizar un Doble salto.

Habilidades activas

Bomba de emoción – Genera una bomba que daña a un enemigo cercano. Este daño aumenta en función de la cantidad de energía eléctrica que Bunny haya acumulado al correr.

– Genera una bomba que daña a un enemigo cercano. Este daño aumenta en función de la cantidad de energía eléctrica que Bunny haya acumulado al correr. V elocidad de la luz – Aumenta la velocidad de sprint y permite a Bunny correr continuamente mientras está activa.

– Aumenta la velocidad de sprint y permite a Bunny correr continuamente mientras está activa. Emisión de rayo – Inflige daño a los enemigos en movimiento. Este daño aumenta en función de la cantidad de energía eléctrica que haya acumulado Bunny al correr.

– Inflige daño a los enemigos en movimiento. Este daño aumenta en función de la cantidad de energía eléctrica que haya acumulado Bunny al correr. Potencia máxima – Expulsa electricidad delante de Bunny, infligiendo daño a los enemigos que se encuentren en su camino. Este daño aumenta en función de la cantidad de energía eléctrica que Bunny haya acumulado al correr y termina cuando se agota la Electricidad.

La historia del personaje

Abandonada por sus padres cuando era niña y criada por su abuela, Bunny aprendió a ser rápida y se convirtió en una delincuente de poca monta, evitando a las autoridades y huyendo siempre de los problemas. Sin embargo, robó una granada electrónica a la policía y esta explotó mientras seguía en su posesión, pero, en vez de matarla activó las habilidades latentes de Bunny.

La corriente eléctrica se fusionó con ella otorgándole velocidad y poderes electrónicos sobrehumanos. Mientras se recuperaba en el hospital, las autoridades ofrecieron a Bunny un puesto entre los Descendientes y ella aceptó, siempre y cuando se borraran sus antecedentes penales.

Ahora Bunny cuida de su abuela con el dinero que gana en su nuevo puesto y está decidida a averiguar qué les ocurrió a sus padres.

Bajo toda esta historia se explica por qué Bunny está enfocada en el DPS y hace más daño del habitual. Cuanto más corre, mayor es la energía eléctrica que acumula, lo que le permite liberar esta energía en una poderosa onda de choque.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto no dejes de visitarnos para saber cómo añadir a un amigo en The First Descendant o simplemente para estar al tanto de tus videojuegos favoritos.