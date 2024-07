El Devorador es uno de los jefes más duros de The First Descendant y te traemos la mejor estrategia para ayudarte a derrotarlo. Solo tienes que seguir leyendo.

El shooter en tercera persona de The First Descendant incluye una serie de batallas contra jefes que tienen lugar en el Vacío después de que los jugadores lleguen a una parte en la misión de la historia principal.

Estas batallas ponen a prueba nuestras habilidades y una de las más desafiantes es la del Devorador. Si te estás preguntando cuáles son las mejores estrategias, Descendientes, armas y builds necesarios para derrotarlo te damos todos los detalles.

Contenido

Estadísticas y debilidades del jefe Devourer en El Primer Descendiente

El Devorador es un enemigo de nivel 54 y el quinto jefe de las Batallas de Intercepción del Vacío. Aunque el Devorador es un jefe enorme, tiene ciertos puntos débiles que los jugadores tenemos que conocer antes de planear su estructura para la batalla.

Los ataques principales del Devorador son de veneno, por lo que será resistente a los ataques y armas de veneno que le podamos infligir. No obstante, su gran debilidad son los ataques eléctricos.

Por todo ello, te recomendamos que tengas al menos 1.800 de resistencia al veneno en la build de Descendiente, ya que el jefe lanzará enormes charcos de toxina a su paso.

Para ello, simplemente tendremos que poner un par de niveles en módulos específicos de resistencias. El Módulo de anticuerpos tóxicos comienza con 154 de Resistencia a las toxinas, pero aumenta rápidamente a miles a medida que subimos de nivel.

El Devorador también es vulnerable a las armas y ataques basados en fuego y tiene 3 puntos débiles donde tenemos que atacarle que son: Rodilla (Equilibrador), Sensor (Cabeza) y Pecho (Cobertura del núcleo).

NEXON GAMES

Mejor equipo para derrotar al Devorador en The First Descendant

Dado que el Devorador es extremadamente vulnerable a la electricidad, Bunny es la elección ideal para jugar la misión ya que todos los ataques de Bunny son eléctricos.

Asimismo, es recomendable pasarse al jefe con al menos 2 jugadores que lleven a Bunny. También añade un Reactor de mezcla de hormigueo de nivel 54 a la build.

En cuanto a las armas, la SMG Ultimate Thunder Cage es la elección ideal por su altísima potencia y cadencia de fuego. También podemos modificarla con el módulo Enredo eléctrico, que aumentará los ataques eléctricos contra el Devorador.

Otra arma bastante buena que podemos usar durante la batalla es el Rifle de Asalto Fuerza de Voluntad Eterna con un módulo de Disparo Focalizado instalado en el arma.

De forma paralela, también te aconsejamos incluir a Yujin en tu equipo para que vaya curando sobre la marcha.

NEXON GAMES

Cómo derrotar al Devorador durante la misión Batalla de intercepción del Vacío

En cuanto aparezcamos en el Vacío, el Devorador saltará contra el suelo y empezará a lanzar charcos de toxina o a intentar aplastarnos de forma automática.

Además, es muy importante que no dejemos de movernos y esquivar los ataques venenosos que nos lance. Igualmente, échale un ojo siempre al suelo ya que dejará por ahí charcos tóxicos y si no estamos atentos puede hacernos mucho daño. Intenta usar el garfio para subir a las zonas más altas y poder movernos por el lugar.

No te olvides de usar las habilidades de exploración para detectar los puntos débiles del Devorador y atacarlos. Cuando su barra de salud esté baja, activará su secuencia de regeneración de salud e invocará Simbiontes, que proporcionan al jefe una barrera de escudo que le otorga inmunidad ante cualquier ataque.

Por ello, tendremos que entrar en el campo de fuerza que se forma alrededor de cada Simbionte y destruirlo. Nuevamente, tenemos que ir con mucho cuidado y ser rápidos destruyendo a los enemigos antes de que el Devorador recupere toda su salud y escudos.

NEXON GAMES

Una vez hayamos eliminado a los Simbionte será súper fácil derrotar al Devorador. Solo tenemos que seguir atacando al jefe y exponer sus puntos débiles para derribarlo.

Cuando lo hayamos derribado nos centramos en su núcleo, cabeza, espalda y arma en este orden para infligir el máximo daño y derrotarlo de una vez.

Como el jefe es vulnerable a la electricidad, tenemos que pelear de forma agresiva y correr con Bunny para sacarle todo el partido posible a sus habilidades de electrocución.

Simplemente quédate lo más lejos posible del jefe y seguir disparándole con nuestra arma.

Recompensas gratuitas por derrotar al Devorador en The First Descendant

Una vez que hayamos derrotado al Devorador, aparecerá un Estabilizador de forma en la zona en el que podremos elegir nuestra recompensa entre diferentes materiales.

Las recompensas que podemos conseguir son las siguientes:

Patrón de material amorfo: 029

Plano de: Fibra sintética Jardín Secreto (3%) Sincitio de polímero de pitón (6%) Catalizador de cristalización (15%) Estabilizador Valby (38%) Sincitio Polimérico Destino Invertido de Greg (38%)



Patrón de Material Amorfo: 030

Activador de energía (3%)

Plano de fibra sintética de clarividencia (6%)

Código Viessa (15%)

Plano de fibra sintética del arma de caballería de Albión (38%)

Plano de la obra maestra final (38%)

Patrón de material amorfo: 031

Plano de: Catalizador espiral Ajax (3%) Sincitio polimérico ejecutor (6%) Catalizador de cristalización (15%) Obra maestra final (38%) Cañón de caballería de Albión (38%)



Material amorfo: 032

Activador de energía (3%)

Plano de la onda de luz (6%)

Plano del Jardín Secreto (15%)

Código Valby (38%)

Plano de nanotubo de reliquia restaurada (38%)

En cuanto hayamos reclamado las recompensas, será tan sencillo como volver a Albion y ordena el inventario para utilizarlas.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto para acabar con el jefe dentro del juego de Nexon. No dejes de visitarnos para estar al día de los mejores personajes dentro de The First Descendant y cuáles son los mejores iniciales.