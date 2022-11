Trinity Fusion: fecha de lanzamiento, beta cerrada, tráiler, plataformas, más

Trinity Fusion es es un título roguelite que combina niveles de ciencia ficción generados procedimentalmente, desafíos mortales y arenas brutales que pondrán a prueba incluso a los jugadores más hábiles. Aquí está todo lo que sabemos actualmente sobre Trinity Fusion, incluyendo el gameplay, las plataformas y mucho más.

Trinity Fusion es el último juego roguelite que quiere incorporarse al mercado. Este juego no solo presenta un combate elegante y rápido, sino que también se enorgullece de tener una gran variedad de armas únicas y biomas que los jugadores pueden explorar y dominar.

Por si fuera poco, hay tres personajes que dan lugar a diferentes experiencias. Así que, si eres un fan de los roguelite y estás buscando ese próximo juego al que hincarle el diente sigue leyendo.

¿Hay una fecha de lanzamiento para Trinity Fusion?

El lanzamiento de Trinity Fusion está previsto para 2023. Sin embargo, los desarrolladores aún no han dado una fecha exacta de lanzamiento, pero es probable que revelen más detalles en las próximas semanas y meses. Sin embargo, aquellos que quieran echar un vistazo al juego podrán hacerlo cuando la beta cerrada de Trinity Fusion se ponga en marcha el 17 de noviembre.

Como siempre, nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto tengamos más información.

Plataformas en las que saldrá el juego

Según la nota de prensa oficial, Trinity Fusion se lanzará tanto en PC como en consola, aunque no han especificado. No obstante, debido al comunicado genérico, es seguro asumir que el juego llegará a Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 y Switch.

Historia de Trinity Fusion

Trinity Fusion se desarrolla en tres versiones fragmentadas del mundo y en él los jugadores asumimos el papel de la Autoestopista. Este personaje está vinculado psíquicamente a su yo paralelo y tiene la capacidad de unir sus tres realidades diferentes. Según la descripción oficial del juego, “cada realidad viene no solo con sus propios desafíos, sino con una versión de tu personaje con sus propias armas y habilidades“.

Gameplay del juego

La jugabilidad de Trinity Fusion ofrece una mezcla de niveles generados procedimentalmente que se crean cuando los jugadores viajan por cada universo. Esto hace que cada partida sea única y ofrece un montón de armas para equipar. Desde garras de muñeca hasta lanzacohetes y variantes de armas elementales, que añaden aún más variedad.

Por si fuera poco, los mods con diferentes condiciones de activación pueden cambiar radicalmente nuestro estilo de juego sobre la marcha. Trinity Fusion se enorgullece de tener un sistema de combate rápido, fluido y preciso, así que, si te gustan los juegos de acción, este rogue-lite de ciencia ficción podría ser uno de los que hay que ver.

¡Y ya está! Esto es toda la información que tenemos hasta el momento del juego. Iremos actualizando a medida que sepamos más.