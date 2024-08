Two Point Museum: fecha de lanzamiento, plataformas y todo lo que sabemos

Two Point Studios

El próximo juego de Two Point: Museum, promete a los jugadores la oportunidad de dirigir un increíble museo. Si estás entusiasmado por conocer todo lo que se viene, entonces sigue leyendo.

Two Point Studios es una desarrolladora de videojuegos conocida por crear Two Point Hospital y Two Point Campus. Ahora revelaron una nueva entrega, la cual llega dos años después de que Campus apareciera en consolas y PC.

Si quieres conocer todos los detalles sobre Two Point Museum, aquí tienes todo lo que sabemos hasta ahora, incluyendo sus tráilers, características, plataformas y mucho más.

Fecha de lanzamiento de Two Point Museum

Aún no se revela la fecha de lanzamiento de Two Point Museum. Todo lo que sabemos es que “llegará pronto”.

Sin embargo, cuando se anuncie una fecha de lanzamiento, actualizaremos este artículo, así que asegúrate de marcarlo y volver pronto.

Plataformas

Two Point Museum estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox X/S.

Por el momento no se sabe nada de la versión para PS4, Xbox One o Nintendo Switch. Aunque Two Point Hospital y Campus se lanzaron para las plataformas mencionadas, así que es posible que también llegue a estos sistemas.

Tráilers de Two Point Museum

El primer tráiler publicado por Two Point Studios fue el día 14 de agosto de 2024. En este pudimos ver los nuevos diseños, algunas de las exposiciones que los jugadores pueden construir, la jugabilidad y, por supuesto, todas las cosas que pueden salir mal si no estás atento en Two Point Museum.

Puedes ver el tráiler de anuncio a continuación:

Características del juego

Two Point Museum va a contar con muchas funciones. En este juego podrás crear exposiciones, gestionar a los clientes, buscar más exposiciones y por supuesto, proteger esas exposiciones de ladrones y niños traviesos.

Los jugadores podrán enviar equipos de especialistas a recuperar artefactos. A medida que exploren, podrán desbloquear nuevas exposiciones, temas, estilos y mucho más.

Sin embargo, una vez que tus aventuras se hayan hecho con nuevas exposiciones, te tocará protegerlas de los diversos peligros que acechan en el museo: elementos, vándalos, ladrones y de nuevo, niños.

Similar a lo visto en Campus y Hospital, en este nuevo juego de Two Point, mantener contentos a los visitantes será un aspecto clave del Museo, por lo que los jugadores tendrán que mantener el lugar limpio y lleno de sorpresas, además de contar con muchas tiendas de regalos para conseguir dinero y donaciones. De esta forma los visitantes nunca van a perder el interés.

Two Point Studios Vas a tener que cuidar el museo de muchos peligros como ladrones y niños traviesos.

Como ya hemos dicho, si se revela alguna información nueva sobre el juego Two Point Museum, actualizaremos este artículo, así que vuelve pronto para conocer mucho más.