Todas las ubicaciones del mapa en Elden Ring Shadow of the Erdtree

En el DLC de Elden Ring deberemos de recoger los diferentes fragmentos del mapa para saber por dónde nos movemos y te traemos todas las ubicaciones en Shadow of the Erdtree.

Como en otros juegos, el mapa en Elden Ring Shadow of the Erdtree es importantísimo ya que nos ayudará a movernos por la zona. Si no lo tenemos iremos a ciegas en un mundo lleno de peligros.

Por todo ello, tendremos que recoger los fragmentos del mapa que funcionan igual al juego base de FromSoftware. En total hay 5 fragmentos que nos desvelará todo lo que tenemos delante. Si estás teniendo problemas para encontrarlos solo tienes que seguir leyendo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido