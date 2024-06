DLC de Elden Ring: todos los nuevos NPC en Shadow of the Erdtree

El nuevo DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, introduce nuevos NPC al juego, los cuales te vas a encontrar en tu aventura por las Tierras Sombrías. Acá los vas a conocer a todos.

Los NPC juegan un papel fundamental en los videojuegos, incluyendo a Elden Ring y otros juegos Soulslike. Estos pueden tener algunas misiones y otros llegan a tener un peso más importante en la historia principal. Podrás interactuar con ellos, lo cual puede conducirte a hacerte con recompensas o abrir ciertos finales.

Ahora con la nueva expansión de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, los jugadores deben prepararse para conocer a nuevos NPC, seguir sus historias y maravillarse por todo lo que el DLC tiene para ofrecer.

Elden Ring: Todos los nuevos NPC en el DLC Shadow of the Erdtree

Durante nuestro recorrido por las tierras en Shadow of the Erdtree, nos hemos topado con personajes muy interesantes. Acá te vamos a dar a conocer a estos pintorescos personajes. Algunos se han omitido para evitar spoilers importantes. Pero también hay otros que aún no hemos conocido mientras seguimos el camino de Miquella.

Caballera Leda

FROMSOFTWARE

Leda es la líder de los Seguidores de Miquella en las Tierras Sombrías. Es una leal y devota sierva de la semidiosa querúbica y es el primer NPC que conocerás. La primera vez que la ves es en el Mausoleo de la Dinastía Moghwyn, el punto de partida de Shadow of the Erdtree.

Más tarde, te cruzarás con ella junto a otro NPC, Hornsent, cerca de la Cruz del Camino Alto Sitio de Gracia. Puedes encontrarla justo a la salida norte del Castillo de Ensis. Leda está llena de esperanza y ansía reunirse con su ídolo Miquella, sin embargo, no tardas en notar una oscuridad en ella.

Ansbach

Ansbach fue una vez el oficial al mando de los Caballeros de Sangre Pura de Mohg. Ahora se ha hecho viejo y su sed de batalla y derramamiento de sangre ha perdido significativamente su filo. Llora la muerte de su señor Mohg y busca justicia por el asesinato del Señor de la Sangre. Ansbach también tiene una relación tensa con los demás Seguidores de Miquella debido al complicado pasado del semidiós con Mohg.

Aun así, su experiencia es inigualable y desempeña el papel de oficial de inteligencia clave para los seguidores de Miquella. Es un personaje importante en la historia, ya que a menudo transmite su propia visión sobre los descubrimientos de los Sin Luz, que debes escuchar con atención. Además, está entrelazado con las misiones de otros NPC. Puedes encontrarlo acompañando a Moore en la Cruz de la Puerta Principal fuera del asentamiento de la torre de Belurat.

Freyja

Fromsoftware

Freyja es una de las devotas seguidoras del General Radahn. Formó parte de los Caballeros de la Melena Roja y su atuendo e ideología actuales coinciden con sus antiguas costumbres. Es leal, devota y le encanta luchar por la emoción. Desde la muerte de Radahn, Freyja ha buscado un nuevo maestro que ha encontrado en su hermanastro, Miquella.

Es uno de los NPC a los que puedes llamar para que te ayude en la batalla contra ciertos jefes después de haberla conocido. Puedes encontrarla cerca del Lugar de Gracia de la Cruz de los Tres Caminos, en las Llanuras Sepulcrales. Esta zona no está muy lejos de la ubicación inicial en la que apareces tras interactuar con el capullo en la arena del jefe Mohg, Señor de la Sangre.

Hornsent

Hornsent es un residente local de las Tierras Sombrías. Es un superviviente, ya que su familia fue asesinada por las purgas de Messmer. También es un fiel seguidor de Miquella y cree que la joven semidiosa puede solucionar los problemas que han asolado su tierra natal.

Es bastante vengativo y extremadamente resentido con la Orden Dorada y con todos los que siguen la Guía de la Gracia. Aunque no le gustan los Empañados, está dispuesto a dejar a un lado su animadversión al servicio de Miquella. Puedes localizarlo junto a Freyja cerca del Sitio de Gracia de Alto Camino o fuera de la salida norte del Castillo Ensis.

Los Ascetas de la Comunión del Dragón

Los Ascetas de la Comunión del Dragón son antiguos adoradores de dragones y sirvientes del Señor Dragón Placidusax. Durante un tiempo, la Sacerdotisa del enclave ha estado buscando un guerrero digno que ayude a Igon a derrotar al enemigo más vilipendiado de los dragones, Bayle el Temible.

El Tarnished recibirá todo tipo de apoyo en esta búsqueda a través de las Bendiciones del Dragón. Sin embargo, esta misión conduce en última instancia a un combate contra un jefe excepcionalmente difícil. Así que asegúrate de estar preparado antes de enfrentarte a Bayle.

Moore

Este amable gigante es el intendente de los Seguidores de Miquella en Shadow of the Erdtree. Es un hombre serio que se encarga de recoger provisiones con la ayuda de la Nidada Forrajera, los niños abandonados de Malenia. A menudo te encontrarás con ellos, que te darán libros de cocina al interactuar con ellos.

Sin embargo, acabarás alienando a Moore si matas a uno de los hijos de Malenia por error. Moore se puede encontrar en el Sitio de Gracia de la Puerta Principal fuera de Belurat y su posición no cambia incluso después de terminar la búsqueda de la historia principal y sirve como un comerciante para la mayor parte del DLC.

Padre Dane

El Padre Dane es un experto artista marcial miembro de la orden religiosa conocida como la Secta Hoja Seca. Cree más en la acción que en las palabras y lo deja claro desde el principio.

Como muchos de los otros Seguidores de Miquella, puede desempeñar un papel muy importante en la trama general de Shadow of the Erdtree. Se encuentra cerca del Sitio de Gracia de las Ruinas Moorth después de despejar el Castillo Ensis, junto con algunos de sus aliados anteriores.

La Orden de Manus Metyr

FromSoftware

La Orden de Manus Metyr es una secta de adoradores del cosmos liderada por el Conde Ymir. Es un hechicero de Piedra Luminosa y se sienta en la Catedral de Manus Metyr. Si eres un usuario de magia, el Conde Ymir será uno de tus vendedores más importantes en las Tierras Sombrías.

Su sirviente Jolan también puede unirse a ti en la batalla una vez completada la parte inicial de su misión. El Conde Ymir es uno de los NPC más importantes de Shadow of the Erdtree, ya que su misión tiene importantes implicaciones para la trama. También es mucho más compleja que las otras misiones, lo que significa que deberás ir a verle de vez en cuando o cuando ocurra algo importante en otro lugar.

Thiollier

Thiollier es un discípulo de la misteriosa Santa Trina en el juego de FromSoftware. Es un hombre tímido y carece de toda habilidad para el combate. Para compensarlo, posee una gran experiencia en el estudio de los venenos.

Ayuda a sus compatriotas con todas las formas de sustancias tóxicas que se pueden utilizar en la batalla para obtener ventaja. Lo encontrarás cerca del Sitio de Gracia del Sendero de los Pilares en la frontera noreste de las Llanuras del Cementerio. Su búsqueda puede conducir a una audiencia con la legendaria santa en persona.

Santa Trina

Se hizo referencia a Santa Trina muchas veces durante el juego base de Elden Ring, pero ¿quién es esta misteriosa figura? También es sinónimo del Lirio de Trina en las Tierras Intermedias, lo que le da algo en común con Miquella, que también tiene un lirio con su nombre. ¿Podría estar relacionada con el bondadoso semidiós?

Igon

Fromsoftware

Un legendario cazador de dragones obsesionado con cazar y matar a Bayle el Temible, el archienemigo del Señor de los Dragones Placidusax. Basado en cierto modo en el capitán Ahab de Moby Dick, Igon sólo vive para dar caza a Bayle.

Sin embargo, es posible que este anciano cazadragones no pueda encontrar la justicia para su señor en solitario. Conocerás a Igon al escalar las montañas de la región sureste de las Tierras Sombrías, y podrás saber más sobre él y su búsqueda gracias a los ascetas de la Comunión de Dragones.

Y esto es todo lo que tienes que saber hasta ahora sobre los nuevos NPC en el DLC de Elden Ring. Si te ha gustado no dudes en echar un ojo a otras guías, como por ejemplo, cómo vencer a Rellana o los fragmentos del Árbol Umbrío y Cenizas del Espíritu Venerado.