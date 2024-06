¿Vale la pena gastar dinero en Monopoly Go?

Es probable que sientas la curiosidad de saber si gastar dinero real en Monopoly Go sea una buena idea o si realmente vale la pena. Acá vas a conocer todo lo que necesitas saber.

Así como en el juego de mesa, Monopoly Go gira en torno al dinero. En este videojuego se anima a las personas a hacer microtransacciones para poder subir de nivel y tener más beneficios. A diferencia de otros juegos para móviles, Monopoly GO no tiene moneda premium para skins, botines o desbloqueables. En su lugar, las microtransacciones harán ganar a los jugadores tiradas de dados, paquetes de cromos y dinero en efectivo.

Desde la primera vez que abras el juego, los jugadores se verán bombardeados con “ofertas” y “paquetes de ahorro” que incluyen divisas, objetos y potenciadores por dinero real… Pero, ¿vale la pena?

¿Por qué gastar dinero real en Monopoly Go?

El principal interés de los jugadores para gastar dinero en Monopoly Go se debe a las tiradas de dados, que tienen una tasa de regeneración muy lenta, lo que impide a las personas participar en eventos cuando se agotan.

Aunque gastar dinero en cualquier juego móvil es, en última instancia, decisión del jugador, hay algunas cosas a tener en cuenta a la hora de hacer compras en Monopoly GO.

¿Que son las ofertas infinitas en Monopoly Go?

Los ofertas infinitas son un tipo de microtransacción en Monopoly GO que incentiva a los usuarios a comprar pequeños grupos con la recompensa de paquetes desbloqueables gratuitos.

Los jugadores podrán gastar tres Euros para desbloquear la casilla del trato y varias casillas gratis adicionales hasta alcanzar otra casilla de pago. Eso sí, las recompensas en general son pequeñas. Tendrás que desbloquear varios niveles de pago para tener recompensas que realmente valgan la pena.

Aunque estas pequeñas cantidades puedan parecer muy pequeñas, es la forma que tiene el juego de animar a los jugadores a gastar grandes cantidades de dinero.

Estas son probablemente las peores compras que se pueden hacer en el juego, y son las más tentadoras. Sobre todo porque cuando se activan, los jugadores obtendrán unas cuantas tiradas gratis desde el principio para inducir la respuesta de recompensa.

Como las recompensas son tan pequeñas, y la posibilidad de gastar de más es tan grande, recomendamos no comprar las Ofertas Infinitas, e ir a por paquetes más grandes con un mejor rendimiento.

¿Qué son los paquetes de tablero en Monopoly GO?

De vez en cuando, al iniciar un nuevo juego, se activa una oferta especial de finalización de juego que incluye numerosas tiradas de dados y algunos de los mejores packs de paquetes disponibles. Estas ofertas tienen un tiempo limitado pero un precio elevado, que varía entre 69,99 y 99,99 Euros.

Sin embargo, estos paquetes son una compra arriesgada, especialmente considerando que la tienda principal de microtransacciones ofrece opciones más económicas con mejores beneficios.

¿Qué son los paquetes de compra en Monopoly Go?

Muchas de las opciones de microtransacción aparecen como ventanas emergentes, pero también están disponibles en la tienda del juego. Estos paquetes están tematizados según eventos en curso y su precio varía.

Además, cada paquete tiene un límite de compra diario, lo que limita la capacidad de los jugadores para adquirir las mejores opciones repetidamente.

Los paquetes tienen precios que oscilan entre cinco y veinte euros y ofrecen una cantidad generosa de tiradas de dados y ventajas adicionales. Aunque no son tan costosos ni arriesgados como otras opciones, a veces solo estarán disponibles paquetes caros y los jugadores tendrán que esperar a que se agoten.

En esta área del juego, los jugadores también pueden adquirir paquetes de tiradas de dados, siendo los primeros paquetes de cada categoría las mejores ofertas del juego. Por ejemplo, al comprar por primera vez el paquete de 99,99 Euros que incluye 3.200 tiradas de dados, se obtienen 15.000 tiradas de dados adicionales como bonificación.

Aunque comprar los paquetes después de que se agoten las bonificaciones es menos efectivo, las compras con bonificaciones son algunas de las mejores del juego y las más viables mientras estén disponibles.

¿Valen la pena las microtransacciones en Monopoly Go?

Ten en cuenta que, en su mayor parte, gastar dinero en Monopoly GO rara vez se traduce en ventajas a largo plazo. Hay pocos objetos coleccionables en el juego, lo que hace que casi todo te deje confundido una vez que hayas comprado algo.

Los jugadores ni siquiera pueden echar la vista atrás a los álbumes de tarjetas completados. Todos desaparecen una vez que el álbum se completa o termina. Por eso, no tendrán mucho más que mostrar por el dinero gastado, más que unos cuantos viajes extra por el tablero.

Por ello, recomendamos coleccionar tiradas de dados gratuitas en lugar de comprar paquetes de microtransacciones en el juego y animamos a los jugadores a ser selectivos con los eventos en los que participan, para recibir más recompensas por las tiradas de dados ahorradas.

Y ya lo sabes, esperamos que ahora estés más tranquilo. Recuerda que si te gustan los juegos móviles puedes visitar otros de nuestros artículos como: todos los juegos de Pokémon en móviles y los mejores puzles móviles.

