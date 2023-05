Así podemos jugar a The Legend of Zelda: Majora’s Mask en 2023

Si te apetece jugar por primera vez o bien rejugar el clásico de The Legend of Zelda Majora’s Mask en 2023 te contamos todas las vías oficiales por las que podremos volver a disfrutar de este clásico de la comunidad de los videojuegos en las consolas modernas.

Si por algo se conoce a Majora’s Mask dentro de la comunidad de Zelda es gracias a su tono más oscuro y atmosférico en comparación con Ocarina of Time. La innovadora mecánica de ciclo de tres días del juego y el sistema de máscaras se convirtieron en una parte crucial a la hora de dotar al título de su propio legado único, dando como resultado una de los títulos más importantes y respetados dentro de la saga.

En el caso de que no lo jugases cuando salió o simplemente quieres volver a disfrutar del título te contamos cómo podemos jugarlo en 2023.

Cómo jugar a Zelda Majora’s Mask en 2023

La mejor forma para poder jugar a The Legend of Zelda: Majora’s Mask en 2023 en Switch es a través del servicio Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Al suscribirte a este servicio mensual tendremos acceso a un montón de juegos clásicos de Nintendo 64. Evidentemente, entre ellos se encuentra el legendario Majora’s Mask, lo que te permitirá disfrutar de este clásico atemporal en una consola moderna.

En el caso de que tengamos una Nintendo 3DS también podremos jugar al título. No obstante, esta, como ya pasó con Ocarina of Time, tendrá el título de The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D. Esto es debido a que es una versión remasterizada por lo que disfrutaremos de mejores gráficos y un gameplay ligeramente modernizado que sigue conservando el espíritu inicial. A pesar de que la eShop de 3DS cerró a principios de 2023, aún es posible hacerse con una copia física y jugar de esa forma. Aun así, puede que nos cueste un poco conseguirlo de forma física.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber para poder jugar a Zelda: Majora’s Mask en 2023.