Células energéticas en Zelda Tears of the Kingdom: cómo mejorar la batería

Mejorar nuestra batería en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom puede expandir enormemente nuestras creaciones haciendo que duren mucho más, por ello, te traemos todo lo que necesitas saber sobre las células energéticas.

La habilidad ultramano en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nos permite a los jugadores crear todo tipo de vehículos, desde coches hasta dirigibles. Sin embargo, estos dispositivos solo son útiles en el juego cuando tenemos la batería necesaria para alimentarlos.

Por fortuna, Link puede mejorar la batería en Tears of the Kingdom, lo que nos ayuda a aumentar la longevidad de los artilugios. Evidentemente, esto es muy útil cuando intentamos volar grandes distancias para llegar a las Islas Flotantes del juego o simplemente queremos conducir por las vastas tierras de Hyrule.

Si quieres saber cómo mejorar la batería en Tears of the Kingdom solo tienes que seguir leyendo.

¿Cómo mejorar la batería en Zelda: Tears of the Kingdom?

Nintendo

Para mejorar nuestra batería (células energéticas), necesitaremoss obtener 100 Cargas Cristalizadas. Estos cristales triangulares se fabrican condensando cargas a partir de mineral Zonnanio.

Simplemente tenemos que irnos a una forja como, por ejemplo, la del sureste de la isla flotante, y usamos el mineral para obtener una carga cristalizada. Cuando tengamos 100 cargas cristalizadas, nos vamos a una refinería de cristal (hay una a las afueras del puesto de vigilancia) y entrégalas a la persona que se encarga de la refinería.

Recibiremos células energética, que aumenta la capacidad de la batería que alimenta los dispositivos. Cuanta más energía tengamos, más tiempo podremos volar y conducir por Hyrule. Así de sencillo.

Las mejores zonas para farmear zonnanio

Nintendo

Las Profundidades son el mejor lugar para conseguir Zonnanio rápidamente. Todos los enemigos de este oscuro abismo sueltan una gran cantidad de este material, que es increíblemente útil. En total necesitaremos 100 de ellas para mejorar la carga de la batería.

Solo tenemos que derrotar a todos los enemigos que veamos y estar atento a los minijefes y campamentos de monstruos para asegurarnos de que consiguimos toda esa Zonaite. También hay un montón de nodos mineros que nos darán zonnanio, por lo que tendremos que ir cargaditos de explosivos o un hacha para romper las rocas escarpadas.