¿Te preguntas cómo puedes aumentar la vida y la estamina en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? En nuestra guía te explicamos cómo localizar la estatua para que puedas hacerlo.

Tanto si has gastado toda la Luz de Bendiciones que tanto te ha costado conseguir en Contenedores de Corazón como de Vigor, hay ocasiones en las que querrás cambiarlos. Afortunadamente, la estatua con de la Diosa Corrupta de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom puede poner fin a esos problemas… por un precio.

Poder intercambiar entre los Contenedores de Corazón del juego o bombear más puntos a tu Rueda de Resistencia puede ser extremadamente útil durante tus aventuras por Hyrule. A continuación te contamos dónde puedes encontrar la estatua en Tears of the Kingdom y cómo puedes intercambiar tus corazones y tu estamina.

Localización de la estatua de la Diosa Curropta en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

La Estatua de la Diosa Corrupta se encuentra justo debajo de la Laguna Eodabaj y se accede a ella a través del Pasadizo Real Oculto. Puedes acceder a él al principio del juego aventurándote bajo las ruinas del castillo de Hyrule.

Hemos marcado la ubicación inicial en el mapa, ya que orientarse por el castillo de Hyrule puede ser un poco complicado. La ruta hacia la Estatua es increíblemente peligrosa, y hay muchos enemigos por los estrechos pasillos y corredores, así que prepárate para luchar o correr mucho.

También es importante tener en cuenta que el Pasadizo Oculto Real saldrá a la luz más adelante en el juego, y podrás tomar un atajo hacia la Estatua simplemente bajando al refugio subterráneo de la Laguna Eodabaj.

Cómo aumentar la vida y la estamina en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para poder cambiar tus Contenedores de Corazón, primero tendrás que hablar con la Estatua. Esta estatua demoníaca permite a los jugadores cambiar los Contenedores de Corazón por más Recipientes de Vigor y viceversa.

Interactúa con la Estatua Cornuda.

Paga 100 Rupias y dale una de tus esencias (Contendor de Vida o de Vigor).

Paga 120 Rupias y selecciona la esencia por la que quieres cambiarla (ya sea el Contenedor de Corazón o el Recipiente de Vigor).

Esto puede llegar a ser bastante caro en Tears of the Kingdom, así que te recomendamos que tengas un poco más de cuidado antes de considerar intercambiar tus contenedores.