Cómo compartir tus construcciones de Zelda: Tears of the Kingdom y copiar las de los demás

Se ha creado un nuevo sitio web dedicado a permitir que los jugadores compartan sus ingeniosas construcciones de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, así que aquí tienes cómo encontrarlo y qué incluye.

Tras seis años de espera, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya está aquí. Sin embargo, parece que la espera ha merecido la pena, ya que el nuevo juego está recibiendo críticas muy favorables en Internet y ya es un firme candidato al premio Juego del Año 2023.

Dada la buena acogida del juego, las ventas de Zelda: Tears of the Kingdom no han dejado de crecer. Parte de lo que hace que Tears of the Kingdom sea tan único es la total libertad creativa que se ha dado a los jugadores a través de algunas habilidades nuevas. Estas ayudan a Link a crear aviones, coches y otras máquinas que pueden ayudarle a acabar con las distintas creaciones que se encuentran por todo Hyrule.

Como cabe esperar de la comunidad de jugadores, la gente ya ha empezado a ser extremadamente creativa con sus diseños.

A pesar de que solo lleva una semana a la venta, ya se ha creado un sitio web que permite a los jugadores de Zelda: Tears of the Kingdom compartir sus artilugios con los demás. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el sitio, cómo acceder a él y qué incluir cuando te unas a la diversión.

Cómo compartir tus construcciones de Zelda: Tears of the Kingdom

El sitio web, llamado Zelda Builds, ya cuenta con cientos de diseños compartidos en su interior, permitiendo a los jugadores dar a me gusta a los que consideren los mejores entre los mejores. Para los interesados en acceder a la web, el enlace se encuentra aquí.

El sitio también permite a los creadores dar un resumen de los elementos que utilizaron para hacer sus creaciones, de modo que otros jugadores puedan imitarlas si lo desean.

En las próximas semanas y meses, es probable que los diseños que haga la gente sean aún más extravagantes.

Por lo tanto, es una buena idea seguir visitando este sitio y las redes sociales para ver qué están preparando los jugadores de Zelda en Tears of the Kingdom.