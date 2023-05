Cómo conseguir a Epona en Zelda: Tears of the Kingdom

En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tenemos muchos elementos que vuelven al juego, y entre ellos tenemos a Epona, la fiel yegua de Link. Si quieres saber cómo conseguirla te ayudamos.

¿A caso sería un juego de Zelda si Link no tuviese a Epona? La icónica yegua la vimos por primera vez en Ocarina of Time, y ahora la tenemos de vuelta en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Sin duda alguna es uno de los caballos más reconocibles dentro del mundo de los videojuegos. Además, nos será muy útil para explorar Hyrule que está repleto de criaturas y enemigos. Para traerla de vuelta, es tan sencillo como seguir estos pasos.

¿Dónde está Epona en Zelda: Tears of the Kingdom?

Epona solo se puede conseguir en el nuevo juego de Zelda si tienes un amiibo de Link de Super Smash Bros. o el amiibo de Link de Twilight Princess. Si lo tienes, toca el Amiibo con el Joy-Con derecho o en el punto NFC del mando Pro para invocar a Epona.

Sin embargo, no podremos hacerlo desde el principio. Primero debemos de haber superado el tutorial de las islas flotantes. Una vez estemos en Hyrule ya podremos invocarla.

¿Podemos conseguir a Epona sin un Amiibo en Zelda: Tears of the Kingdom?

Según los jugadores, si tienes un archivo de guardado de The Legend of Zelda: Breath of the Wild dentro de la consola, sí que podremos conseguir a Epona. Al parecer, al tener el archivo, podrás encontrar a Epona en el establo New Serenne, situado entre la cresta de Hyrule y el Puesto de vigilancia.

Para invocarla, solo tendremos que acercarnos al dueño del establo para tomar las riendas del caballo. Será ahí cuando aparezca Epona y podremos volver a subirnos en ella para que nos acompañe en nuestra aventura.