Cómo conseguir el caballo dorado de Zelda en Tears of the Kingdom

El caballo dorado es uno de los mejores corceles de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, así que te contamos exactamente dónde puedes encontrarlo para que arrases en tu aventura dentro del juego.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cuenta con muchos monstruos y animales míticos, pero uno de los más útiles es el caballo dorado de Zelda. Este corcel no solo es uno de los más rápidos, sino que también se maneja muy bien, lo que lo hace muy útil para explorar el mapa.

El caballo dorado también viene con su propia Cabezada Real y Silla Real, que se pueden equipar para darle un aspecto más de élite dentro del juego. Así que, si bien quieres sentirte de la alta nobleza como si simplemente quieres llegar a tu destino en un abrir y cerrar de ojos, te contamos todo lo que tienes que saber sobre el caballo dorado en Zelda: Tears of the Kingdom,

Localización del caballo dorado de Zelda: Tears of the Kingdom

Para conseguir el caballo dorado de la princesa Zelda, primero tenemos que dirigirnos a la Gaceta del Trébol Afortunado, que se encuentra al este de la aldea de Rito, en la región de Hebra. En los antiguos establos que ahora son oficinas encontraremos a Traysi, la editora de la Gaceta del Trébol Afortunado.

Ella nos encomendará la misión de investigar los testimonios de aquellos que han visto a Zelda cerca de los establos repartidos por el juego. Una vez que hayamos iniciado la misión secundaria, nos dirigimos al Establo del Campo de Nieve, en el Campo de Nieve Sur de Tabantha.

Ahí veremos a Penn hablando con Harlow, el mozo de cuadra que cuida del caballo dorado de la princesa Zelda. Harlow nos explicará que el caballo dorado de Zelda ha desaparecido después de que una aparición fantasmal de la princesa lo asustara.

Para encontrar el corcel desaparecido, solo tenemos que adentrarnos en el Campo de Nieve del Norte de Tabantha. Te recomendamos que uses otro caballo o que construyas un trineo, ya que tendrás que pasar junto a enemigos bastante letales como es el dragón Gleeok.

Después de pasar corriendo junto al enemigo, podremos ver un campo con caballos, uno de los cuales es el caballo dorado de la princesa Zelda. Simplemente nos tendremos que acercar de forma sigilosa y montarnos en él. Eso sí, asegurándote de tomar cualquier alimento o elixir de resistencia para evitar caerte.

Cuando hayamos domado al caballo dorado, solo tendremos que ir de vuelta al Establo de Campo Nevado y vuelve a hablar con Harlow. Tras una breve charla, el mozo de cuadra nos recompensará con el caballo dorado de Zelda y nos dará la brida y la silla reales.