Muchos fans se están preguntando si finalmente habrá una serie de The Legend of Zelda en Netflix o si todo esto tendrá un terrible destino *guiño, guiño*. Sigue leyendo y conoce más.

La película más taquillera del año 2023 fue The Super Mario Bros Movie, adaptación del icónico videojuego… Esto hasta que se estrenó Barbie y se colocó en lo más alto de la taquilla, superando a la película del famoso fontanero.

Desde entonces se ha hablado de una especie de Universo Cinematográfico de Nintendo al estilo Los Vengadores; después de todo, el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, ha declarado que “no hay duda” de que en algún momento se lanzarán otros proyectos basados en la cartera del famoso estudio de videojuegos.

Debido a estas declaraciones, ahora hay personas que creen que la franquicia de The Legend of Zelda recibirá una adaptación a la pequeña pantalla en Netflix, ya sea en forma de película o serie de televisión, pero ¿será cierto?

¿The Legend of Zelda llegará a Netflix?

Hasta los momentos no hay ninguna información oficial de la confirmación de una adaptación de Zelda por parte del gigante del stream, Netflix.

Como lo hemos visto con el supuesto biopic de Hitler desarrollado por Will Smith, con Tom Hanks interpretando a Martin Luther King Jr. o con la aparente película live-action de Padre de Familia, es muy fácil crear mentiras en redes sociales.

Lo cierto es que muchas personas son engañadas debido al arte generado por inteligencia artificial, salvo por algún que otro póster falso al estilo de la vieja escuela, como el póster de Barbie 2, que no es real.

Los rumores sobre una serie de Zelda han sido constantes durante casi un año, a pesar de los informes en contra. En julio, un póster de Breath of the Wild se hizo viral en Facebook: “Más vale que no sea solo un rumor”, escribió un usuario.

Exactamente el mismo póster se volvió a compartir en agosto, y en combinación con el arte de la I.A de Tom Holland y Emma Watson como Link y Zelda, la gente sigue pensando que es algo está sucediendo, cuando lamentablemente no es así.

Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que Universal podría estar preparando una película. Jeff Sneider afirmó a principios de agosto que una película estaba en desarrollo. La cuenta de X @MyTimeToShineH tuiteó recientemente: “Universal desarrolla una película de acción real de Legend of Zelda”.

Mientras tanto tendremos que esperar para saber qué es lo que sucederá con la adaptación de Zelda en la pantalla pequeña o grande.