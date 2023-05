Cómo conseguir la armadura mística secreta en Zelda: Tears of the Kingdom

La armadura mística es un nuevo conjunto de armadura de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que guarda cierto parecido con el Satori, el Señor de la Montaña. Si quieres ir bien refacherito con ella te contamos cómo puedes hacerte con ella.

Sin duda alguna, Zelda: Tears of the Kingdom incluye un montón de armaduras nuevas con las que podemos ir por Hyrule. Hay muchísimos estilos que nos aportan diferentes cosas a nuestra partida.

Sin embargo, una de las armaduras más exclusivas de Tears of the Kingdom no es otra que la Armadura Mística. Este elegante conjunto de armadura está inspirado en el legendario Satori, la criatura con forma de caballo que se puede encontrar en la cima de la montaña Satori y en las nuevas ubicaciones de los cerezos en flor.

Así que, si quieres saber cómo puedes conseguir tu propio conjunto de Ropa Mística y qué hace en Lágrimas del Reino, nuestra guía tiene todo lo que necesitas saber.

Cómo conseguir la Armadura Mística en Zelda: Tears of the kingdom

Para conseguir la armadura mística en Tears of the Kingdom en Tears of the Kingdom tendremos que farmear los Emblemas de fantasmos que las dejas caer unas ranas blancas y brillantes con el mismo nombre que se encuentran en las cuevas repartidas por todo Hyrule.

Estas ranas no solo sueltan un cristal cada una, lo que significa que tendremos que matar muchas para poder llenar nuestro inventario. Una vez tengamos las suficientes, tendremos que buscar a Koltin, el hermano de Kilton.

Localización de Koltin en Tears of the Kingdom

Koltin lo encontraremos por primera vez detrás del Establo del Bosque. Es fácil verlo porque tendrá un gigantesco globo multicolor que podremos ver desde muy lejos.

Es aquí donde Koltin nos explicará su ambición de transformarse en un Satori, la legendaria criatura parecida a un caballo que se puede encontrar en la cima de la Montaña Satori. Koltin encomendará a los jugadores la caza de emblemas fantasmos, que cambiará por diversas recompensas.

Nos irá vendiendo las piezas de la armadura por piezas hasta que tengamos el conjunto completo. Es importante tener en cuenta que Koltin se moverá de localización antes de darnos el conjunto entero de la armadura.

Lo volveremos a ver en el establo de la nieve. No obstante, siempre podremos hablar con Kilton que nos dará información sobre el paradero actual de Koltin.

¿Qué efectos tiene la armadura mística?

Cuando se lleva puesto, el conjunto de armadura Mística permite a Link perder rupias en lugar de salud cada vez que recibe daño en Tears of the Kingdom. Esto la hace perfecta si tenemos mucho dinero o si necesitamos que nos peguen pero sin el peligro de que acabe la partida.

La ropa mística incluye tres piezas: cabeza, pecho y piernas. En total necesitaremos 46 emblemas de fantasmo.

¡Y ya está! Esto es todo para conseguir la armadura mística en Tears of the Kingdom.