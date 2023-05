Emblema de fantasmo en Zelda Tears of the Kingdom: localización y recompensas

El emblema de fantasmo son un nuevo objeto coleccionable en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pero ¿qué hacen y dónde podemos encontrarlos?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está repleto de nuevos coleccionables y características, pero una de las más difícil de conseguir es el emblema de fantasmo. Este extraño cristal tiene un uso único y puede permitirnos conseguir recompensas muy buenas.

Sin embargo, no podemos ir a ciegas, sino que necesitamos tener la localización exacta del emblema de fantasmo en Zelda Tears of the Kingdom para poder comerciar con ello. Además, recorrernos todo el mapa intentando localizar al NPC comerciante puede ser complicado, sobre todo, teniendo en cuenta lo grande que es el juego.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el emblema de fantasmo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Localización del emblema de fantasmo en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

El emblema de fantasmo es un cristal que deja la rana con el mismo nombre. Cuando matamos a una solo nos dará un cristal lo que significa que tendremos que acabar con muchas de estas criaturas para conseguir tantas como podamos.

¿Dónde podemos intercambiar el emblema de fantasmo?

El emblema fantasmo se puede intercambiar con Koltin, que se encuentra al noreste del Establo del Bosque. Veremos un globo de colores detrás del establo, así que simplemente acércate a él e inicia una conversación con ambos personajes.

Después de este encuentro, tendremos que ir a la Aldea Arkadia, en la región de Akkla, y hablar con Kilton, cuya única función es decirnos dónde se encuentra su hermano Koltin.

Recompensas del emblema fantasmo

Nintendo

Si recoges suficientes emblema fantasmo, Koltin nos dará recompensas, que suelen estar relacionadas con los distintos monstruos que podemos encontrar por Hyrule. Koltin nos dará la Máscara bokoblin como primera recompensa, y, más tarde, la Máscara moblin.

Ambas armaduras se pueden usar para camuflarnos entre nuestros enemigos, lo que nos da la oportunidad de atacar sin que nos vean o bien evitar el combate por completo.

¡Y ya está! Esto es todo lo que necesitas saber al respecto.