Cómo conseguir la Máscara de Majora en Zelda: Tears of the Kingdom

La localización de la Máscara de Majora en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom puede ser difícil de encontrar, por lo que te explicamos cómo podemos añadir esta icónica pieza de armadura a nuestra colección.

En Legend of Zelda: Tears of the Kingdom incluye montones de armaduras nuevas y del pasado de Link, pero una de las más icónicas es la Máscara de Majora. Esta pieza de armadura no solo tiene un aspecto de lo más curioso, sino que es increíblemente útil para aquellos que quieran explorar el Abismo.

Sin embargo, encontrar la Máscara de Majora en Tears of the Kingdom puede ser complicado, sobre todo, teniendo en cuenta lo vasto que es el mundo del juego. Peeeero para eso estamos nosotros, para enseñarte dónde puedes conseguirla y añadirla a tu colección.

Localización de la Máscara de Majora en Tears of the Kingdom

Para conseguir la Máscara de Majora en Tears of the Kingdom, debes dirigirte al Coliseo Flotante de las Profundidades y derrotar a los cinco Lynel. La forma más fácil de localizar el Coliseo es dirigiéndonos al norte de la Gran Mina Central Abandonada.

Cómo derrotar a los Lynel en el Coliseo Flotante

Antes de entrar en la arena y empezar a luchar contra los enemigos, te recomendamos que cocines algo de comida o elixires que puedan restaurar los corazones dañados por la penumbra. De esta forma, nos aseguramos el poder curarnos por completo si nos alcanzan sus ataques.

Los Lynel entrarán de uno en uno y tendremos que derrotar a cada uno para pasar al siguiente oponente. Es importante tener en cuenta que cada Lynel variará en dificultad, por lo que tendremos que estar preparados para un verdadero desafío para hacernos con la Máscara de Majora.

Eso sí, te recomendamos que uses la Espada Maestra y armaduras que potencien el daño, como el conjunto de armadura Fantasma y el conjunto de armadura Bárbaro. Así no solo te asegurarás de infligir el máximo daño posible, sino que reduces drásticamente el tiempo necesario para matar a cada Lynel.

Aunque no te llevará mucho tiempo derrotar a las cuatro primeras bestias, el último Lynel lleva una armadura que debemos quitarle para que nuestros ataques inflijan daño. Tendremos que usar un arma a dos manos para destrozar la armadura del Lynel, así que asegúrate de tener unas cuantas en tu inventario.

Una vez que le hayamos quitado la armadura, volvemos a usar un arma rápida para acabar con la barra de salud del Lynel. Deberemos centrarnos en dispararle a la cabeza cuando use su ataque de llamas, que lo hará vulnerable al daño. Aquí nos subimos encima y empezamos a darle golpes cuerpo a cuerpo. Cuando tengamos ocasión será mejor saltar y atacarle con el arco. Repetimos este método hasta que podamos acabar con nuestro enemigo.

Una vez hayamos acabado con el Lynel final aparecerá un cofre en medio del coliseo que nos recompensará con la Máscara de Majora.

¿Qué efecto tiene la Máscara de Majora en Tears of the Kingdom?

La Máscara de Majora tiene un efecto similar al de las máscaras de Bokoblin y Moblin que Koltin le da a Link. Es decir, que dificulta que ciertos enemigos nos detecten en la naturaleza, lo que significa que podemos pasar a hurtadillas sin luchar contra ellos.

Esto es especialmente útil cuando queremos farmear en Zonaite en el Abismo, donde hay muchos monstruos mortales.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber para conseguir la Máscara de Majora en Zelda: Tears of the Kingdom.