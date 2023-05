En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom los corazones se pueden vaciar e incluso romperse si no tenemos cuidado, y si te ha pasado no te preocupes porque te contamos cómo curar los corazones rotos en el juego.

La secuela de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cuenta con tres niveles diferentes dentro del juego donde destacan las Profundidades. Este oscuro paisaje cavernoso está lleno de enemigos mortales infestados del aura maligna, que pueden resultar muy tediosa, sobre todo, porque puede romper los corazones de Link.

Evidentemente, luchar con corazones de menos puede ser muy peligroso e incluso puede hacer que se termine nuestra aventura con el cartel de Game Over. No obstante, y por fortuna, hay formas de evitarlo y curar nuestros corazones rotos en Zelda: Tears of the Kingdom. Y esto es todo lo que tienes que saber.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo curar los corazones rotos en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Hay varias formas de curar corazones rotos en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Los mejores son los siguientes:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Cocina comida usando solirios como ingrediente principal. Cuantos más usemos, más fuerte será el efecto curativo.

Cuantos más usemos, más fuerte será el efecto curativo. Vamos a una zona de luz en las Profundidades. Esto curará instantáneamente nuestros corazones rotos, permitiéndonos usar objetos curativos normales.

Esto curará instantáneamente nuestros corazones rotos, permitiéndonos usar objetos curativos normales. Abandona las profundidades. Esta opción no es la mejor, ya que nos lleva a la superficie, pero puede salvarnos la vida en un caso excepcional.

Localización de los solirios en Zelda: Tears of the Kingdom

Los solirios lo podemos encontrar en las islas celestes que están en el cielo de Hyrule. Te recomendamos que vayas a cada una de las islas y busques las flores doradas para recogerlas. Deberemos de recolectar todas las que podamos ya que las Profundidades es una zona muy peligrosa que puede jugarnos una muy mala pasada si no andamos con cuidado.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.