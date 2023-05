Cómo hacer que pase el tiempo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hacer que pase el tiempo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom puede ser una forma importante de evitar tormentas, completar misiones y mucho más. Aquí tienes nuestra guía sobre las mejores y más efectivas formas de hacerlo en el juego.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un juego masivo, que incluye un ciclo diurno y nocturno que permite a los jugadores recorrer los campos de Hyrule, así como el cielo en todas las horas del día y de la noche.

Sin embargo, hay casos a lo largo del juego en los que se necesita una hora del día o un tiempo específico para completar misiones. Por otra parte, aquellos que deseen explorar pueden preferir hacerlo durante el tiempo seco para poder trepar por los acantilados sin resbalar.

En esos casos en que los jugadores desean una hora concreta del día, el juego te permite pasar el tiempo o dormir y volver a entrar en el mundo en un momento más adecuado.

Para aquellos que quieran saber cuál es la mejor forma de hacer que pase el tiempo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aquí tienen nuestra guía sobre cómo hacerlo.

Sentarse junto al fuego para hacer que pase el tiempo en Zelda: Tears of the Kingdom.

La opción de sentarse junto a una hoguera es posiblemente la mejor forma de cambiar el tiempo, dado que es la más accesible y puede hacerse en casi cualquier lugar. Por todo el mundo, se pueden encontrar enemigos u otros aliados cocinando junto al fuego o simplemente sentados junto a él en un campamento.

En estos casos, Link solo tiene que acercarse a la hoguera y aparecerá la opción de descansar. A partir de ahí, los jugadores pueden elegir descansar hasta la mañana, el mediodía, la tarde o la noche.

Sin embargo, aunque no haya una hoguera ya hecha, los jugadores pueden crear una por su cuenta. Para ello, sólo necesitan un poco de madera y un pedernal o una fruta de fuego. Este método también permite a los jugadores cocinar alimentos y abastecerse antes de aventurarse de nuevo en el mundo.

Pasar la noche en una cama en Zelda: Tears of the Kingdom

Otra forma de hacer que pase el tiempo en Tears of the Kingdom es dormir en una cama. Todos los Establos del juego permiten a los jugadores alquilar una cama, así como muchos pueblos y ciudades principales. Sin embargo, esas opciones costarán a los jugadores algunas Rupias, a menos que Link tenga a mano un ticket para dormir.

La cama estándar suele costar 20 Rupias, mientras que algunas posadas y Establos también dispondrán de una cama más premium que costará 50 Rupias. El coste extra y el mejor descanso suelen ofrecer algún tipo de bonificación para Link al despertar.

Sin embargo, si los jugadores simplemente quieren pasar el rato, se recomienda la opción más barata.

Y eso es todo lo que necesitas saber sobre cómo hacer que pase el tiempo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.