Cómo ganar Rupias rápidamene en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Las rupias son la mejor forma de comprar nuevos objetos y coleccionables en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sin embargo, pueden ser difíciles de encontrar y conseguir al principio. Aquí tienes nuestra guía sobre las mejores formas de aumentar tus ahorros de Rupias en Tears of the Kingdom.

A la hora de comprar nuevo equipo, mejorar una armadura anterior o simplemente comprar ingredientes para preparar una buena receta en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, acumular una gran colección de rupias, la moneda del juego, es un factor importante para poder sacar el máximo partido a tu experiencia.

Mientras que los juegos de Zelda de la vieja escuela solían poner un límite al número de rupias que podías tener, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom eliminaron esta característica. Ahora, el cielo es realmente el límite en cuanto a la cantidad de rupias que puedes almacenar.

Sin embargo, encontrar y ganar dinero puede ser algo difícil, especialmente al principio del juego. Por ello, hemos elaborado una guía sobre la mejor forma de ganar Rupias a lo largo del juego y permitirte comprar todo el equipo, la comida y los coleccionables que desees.

Contenido

Explicación de la moneda rupia de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lo primero es lo primero: averiguar cómo funcionan las Rupias y cuánto valen es un punto de partida importante, sobre todo para los nuevos fans de Zelda. Cuando atravieses Hyrule y el Cielo, es probable que encuentres Rupias de diferentes colores y cantidades.

Dentro de Tears of the Kingdom, estas son las diferentes Rupias incluidas y cuánto valen.

Rupia Verde 1 Rupia

Rupia Azul 5 Rupias

Rupia Roja: 20 Rupias

Rupia morada 50 Rupias

Rupia plateada 100 Rupias

Rupia de oro 300 Rupias

Ahora veamos cómo ganarlas rápidamente.

Cocinando y vendiendo recetas

En términos de formas fáciles para conseguir rupias, este método es probablemente la forma más fácil de ganar dinero rápido. La mecánica culinaria de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permite a los jugadores preparar muchos tipos diferentes de comidas.

Muchas de ellas pueden venderse a los comerciantes por una buena cantidad. En particular, los platos que están llenos de carne gourmet u otras carnes raras se venden muy bien. Esto significa que los jugadores tendrán que cazar un poco antes de cocinar, pero la recompensa merece la pena.

Disparar a los Rupinejos

Tanto en Breath of the Wild como en Tears of the Kingdom, los jugadores pueden encontrarse con pequeñas criaturas parecidas a conejos mezclados con lechuza, llamadas Rupinejos. Aunque estas criaturas son fáciles de asustar y desaparecen rápidamente, dispararles con flechas o bombas siempre deja caer algunas Rupias extra. Aunque da un poco de penita.

Además, aparecen con bastante frecuencia en Tears of the Kingdom, sobre todo al atravesar cuevas y pozos. Este método es una forma estupenda de ganar algunas Rupias sin salirte de tu camino y simplemente explorando a tu antojo.

Vender gemas y piedras preciosas de repuesto

Link puede recoger y encontrar toda una serie de objetos a lo largo de su viaje. Algunos de estos objetos pueden venderse por una cantidad bastante elevada, concretamente los distintos tipos de Gemas que Link puede encontrar y extraer.

En el juego, algunas de las Gemas raras que se pueden encontrar son el Topacio, el Ámbar, el Rubí, el Zafiro y el Diamante. Aunque algunas de las gemas son necesarias para las misiones, a menudo los jugadores encontrarán más de las que necesitan.

Vender estas gemas puede ser una buena forma de ganar una gran cantidad de rupias rápidamente.

Arreglar y mantener las señales de Kabalit da muchas Rupias en Tears of the Kingdom

Esta es probablemente la forma más fácil de ganar dinero rápido en Tears of the Kingdom. A través de Hyurle, los jugadores entrarán en contacto con un hombre llamado Karid. Intentará colocar carteles de Kabalit por todo el mundo.

Sin embargo, necesita la ayuda de Link para ponerlas de pie y poder clavarlas. Simplemente combina algunas estructuras, colócalas junto al cartel y luego dile a Karid que lo suelte. Si el cartel sigue en pie, Karid recompensará a Link con una Rupia Roja, una comida y un tercer objeto.

Dada la cantidad de señales de Kabalit que hay por todo Hyrule, esta es una forma fácil de conseguir algunas Rupias extra cuando viajas.

Completar misiones secundarias en Tears of the Kingdom

No hace falta decirlo, pero completar un gran número de misiones secundarias y opcionales a lo largo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom suele recompensar a Link con una buena cantidad de rupias.

Aunque algunas de estas misiones son de mayor envergadura y requieren más tiempo, otras pueden ser rápidas y sencillas y una forma fácil de conseguir Rupias.

Lucha contra el clan Yiga en Tears of the Kingdom para conseguir Rupias

Los Yiga son un clan de guerreros que aparecen por todo Hyrule. A menudo van disfrazados o fingen necesitar ayuda. Aunque luchar contra ellos puede ser frustrante y tedioso a veces, cuando son derrotados suelen soltar una buena cantidad de Rupias para que Link las recoja.

Esta es otra forma fácil de conseguir algunas Rupias mientras viajas. En particular, si Link se encuentra con una cueva o una zona llena de Yiga.