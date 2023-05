Cómo llegar al Fuerte vigía en Zelda: Tears of the Kingdom

Si acabas de terminar el tutorial de las islas celestes en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y no sabes cómo puedes llegar al fuerte vígia te contamos cómo hacerlo fácilmente.

Para poder desbloquear el mapa en Zelda: Tears of the Kingdom necesitaremos llegar primero al fuerte vigía que nos permitirían desbloquear las atalayas que se usan para desvelar las distintas regiones de Hyrule en nuestro mapa.

Asimismo, en esa zona tendremos zonas de descanso, armas que comprar, tiendas y misiones secundarias para llevar a cabo. Esto es todo lo que necesitas saber.

¿Dónde está el Fuerte vigía en Zelda: Tears of the Kingdom?

Nada más caer a Hyrule estaremos bastante lejos del Fuerte vigía. Este está justo antes del castillo de Hyrule que ahora está flotando por el aire. Por ello, si vamos al centro del mapa podremos llegar a él.

Para llegar más rápido podremos construir un vehículo para ir como una bala. Asimismo, si vamos al castillo, salimos del lago en el que aterrizamos y bajamos la colina, encontraremos una caja muy práctica con herramientas que podremos usar para construir un coche.

Evidentemente, no son tan sofisticados como los planeadores de Zonai, pero si le has cogido el truco a la ultramano y tenemos un ventilador a mano, podremos ponernos en marcha en un abrir y cerrar de ojos.

A medida que nos vamos acercando al bosque que precede al castillo te darás cuenta que es bastante fácil perderse. Sin embargo, hay algunos investigadores fuera de un santuario que podrá indicarnos la dirección correcta. Por ello, solo tendremos que acercarnos a ellos y nos dirán amablemente hacia qué dirección queda el fuerte vigía dentro del mapa.

¡Y ya está! Esta es la forma de llegar al Fuerte vigía dentro del juego y sin perdernos por el camino.