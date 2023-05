¿Cómo reparar armas en Zelda: Tears of the Kingdom?

La entrega de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha recuperado la durabilidad de las armas, pero también ha reintroducido la mecánica de reparar nuestra arma, lo que significa que podemos recuperarlas una vez se rompan.

Una de las peores sensaciones en la saga de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es que nuestra arma favorita se rompa, sobre todo si le hemos dedicado mucho tiempo para conseguirla. Sin embargo, gracias a una nueva mecánica que se ha introducido en el juego podemos repararlas.

Esta mecánica, aunque es un poco aparatosa, pude pasarse por alto, y por ello te contamos todo lo que tienes que sabe de ella para asegurarnos de que nos quedamos con nuestra arma favorita dentro de Zelda: Tears of the Kingdom hasta el final.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo reparar nuestras armas en Zelda: Tears of the Kingdom

Podemos reparar nuestras armas armas usando a los Octorok. Estos enemigos con forma de pulpo y planta normalmente intentarán lanzarnos rocas al avistarnos, pero también tienen otro ataque que nos será muy útil.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Si nos quedamos a una distancia razonable de ellos, empezarán a hacer un vórtice succionador, atrayendo y escupiendo objetos hacia nosotros. Este será el movimiento que tenemos que usar para reparar nuestra arma.

De esta forma, cuando nos encontremos a uno de estos enemigos, provocamos el ataque de vórtice y dejamos caer el arma enfrente de ellos. El octorok se tragará el arma, lo masticará y veremos un efecto de destello sobre la criatura. Ahora tendremos que derrotar al Octorok o bien simplemente esperar a que nos lo escupa de vuelta el arma recién reparada.

El artículo continúa después del anuncio.

Ten en cuenta que solo puedes hacer esto una vez por Octorok, así que ten cuidado y, una vez que hayas usado todos los Octoroks, espera a la próxima Luna de Sangre para empezar de nuevo.