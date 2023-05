Cómo traspasar los caballos de Breath of the Wild a Zelda: Tears of the Kingdom

Si estás echando de menos tu caballo de Zelda: Breath of the Wild y quieres recuperarlo en Tears of the Kingdom, te contamos cómo traspasar el caballo al nuevo juego de Zelda para que podáis cabalgar juntos de nuevo.

A pesar de ser un videojuego, cuando tenemos la oportunidad de personalizar tanto un animal es inevitable que forjemos lazos con él. Por ello, cuando tenemos una secuela de un título se nos rompe un poquito el corazón por no volver a traerlo con nosotros. Y es que, de algún modo u otro no se siente igual.

Pero, para fortuna para nosotros, en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom podemos recuperar nuestros caballos de Breath of the Wild para seguir juntos recorriendo todo lo que tiene el juego por ofrecernos.

Y esta es la forma en la que podemos importarlos.

¿Cómo podemos traspasar los caballos de Breath of the Wild a Zelda: Tears of the Kingdom?

Nintendo

Por fortuna, traspasar los caballos que teníamos en Zelda: Breath of the Wild a Tears of the Kingdom es relativamente sencillo. Lo único que necesitaremos es tener en la consola los datos guardados de nuestra partida de Breath of the Wild en la misma consola en la que estemos jugando Tears of the Kingdom.

Para asegurarnos de ello, necesitaremos usar el mismo perfil o bien subir nuestros datos a la nube y descargarlos en la consola para conseguir a los caballos.

Una vez tengamos asegurados nuestros datos tendremos que abrir Zelda: Tears of the Kingdom para poder disfrutar de los caballos y realizar los siguientes pasos:

Nos vamos al establo más cercano. Hablamos con la persona que está detrás del mostrador. Echamos un vistazo a nuestros caballos y ahí veremos que tendremos disponibles los corceles de Breath of the Wild. Al seleccionar uno veremos que estarán con nuestros nombres, personalización y todo lo demás.

¡Y esto es todo! Ahora solo tendremos que seleccionar a nuestro caballo favorito y seguir con él nuestra aventura.