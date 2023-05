Cómo ver el evento de lanzamiento de Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo: fecha, hora y más

Nintendo ha anunciado que organizará una retransmisión previa al lanzamiento de Legend of Zelda: Tears of the Kingdom la noche antes del lanzamiento del juego, por ello, te traemos todo lo que necesitas saber sobre la retransmisión, cuándo tendrá lugar y cómo acceder a ella.

Faltan pocos días para el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y la expectación y hype están por las nubes. Como una de las principales sagas de Nintendo, el lanzamiento de un nuevo Zelda es siempre un momento muy especial para la compañía japonesa.

Nintendo lo sabe, y para celebrar el lanzamiento de Tears of the Kingdom, la desarrolladora organizará un stream de celebración. Ahí nos enseñará nuevas imágenes, entrevistas al equipo del juego y mucho más.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre la retransmisión desde la fecha a la hora y el lugar donde se llevará a cabo.

¿Cuándo es la retransmisión en directo del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

La retransmisión en directo de Tears of the Kingdom tendrá lugar el 11 de mayo, a partir de las 03:45 hora peninsular española. No está claro cuánto durará, pero es muy probable que acabe siendo una hora más o menos.

La cuenta oficial de Nintendo América en Twitter ha publicado en línea todos los detalles de cuándo se emitirá la retransmisión. “¡Preparaos, fans de Legend of Zelda! Organizaremos una retransmisión en directo especial antes del lanzamiento a medianoche de Nintendo de Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿Cómo ver la retransmisión de Tears of the Kindgom?

Junto a la hora, Nintendo ha publicado un enlace a la retransmisión que empezará una vez llegue la hora anunciada. El enlace a la retransmisión del evento de Zelda: Tears of the Kingdom puedes encontrarlo aquí.

No obstante, al momento de escribir esta noticia, no sabemos si será una retransmisión exclusiva o si lo podremos ver también en Twitch, YouTube u otras plataforma. Os mantendremos informados si esto ocurre.

Igualmente, desconocemos si podremos ver la retransmisión en algún otro idioma más allá del inglés. Al igual que en el apartado anterior os mantendremos informados si esto cambia.