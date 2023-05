Donde encontrar el Pez Celeste en Zelda: Tears of the Kingdom

¿Buscas el escurridizo pez celeste en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Pues no busques más, porque aquí te explicamos cómo encontrarlo fácilmente.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rebosa exploración, puzles, santuarios, batallas y construcciones asombrosas. Sin embargo, el juego también está lleno de búsquedas, en este caso, Link debe atrapar un Pez Celeste para completar la misión principal “Pistas hacia el cielo”.

Por desgracia, el Pez Celeste es una criatura difícil de encontrar, lo que supone un gran esfuerzo para muchos jugadores. Teniendo esto en cuenta, aquí tienes todas las ubicaciones en las que puedes encontrar el Pez Celeste en Zelda: Tears of the Kingdom.

Ubicaciones del Pez Celeste en Zelda: Tears of the Kingdom

Solo hay dos ubicaciones principales en las que puedes encontrar el pez Celeste en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Uno es mucho más fructífero, mientras que el otro se descubre siguiendo la misión que requiere este pez.

Al norte y al este del Santuario de Nachoya.

Corte de Mipha cerca del Monte Trueno.

La mejor ubicación es el Santuario de Nachoya. Al fin y al cabo, la región está llena de pequeños estanques perfectos para pescar.

Te recomendamos que te dirijas al oeste de la isla, junto a la cascada con la que probablemente te topaste al llegar al primer santuario. Aparte de eso, la mayoría de los estanques servirán para este pez y es probable que tengas mucha suerte.

Si estás siguiendo la misión en cuestión, se te dirigirá a Lanayru en dirección a la Corte de Mipha. Dirígete al sur de ese lugar y busca Cabo Valiente.

Después, sube la escalera y adéntrate en las aguas poco profundas que rodean la estatua. Los peces te estarán esperando.