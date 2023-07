Este huevo de pascua de Tears of the Kingdom requiere un DLC y te contamos cómo verlo

Resulta que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom esconde un huevo de pascua muy escondido que requiere un DLC del juego anterior para encontrarlo. Te explicamos cómo encontrarlo fácilmente.

No es exagerado decir que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un juego descomunal. Aunque el juego reutiliza el mapa del mundo original de su precuela Breath of the Wild, también hay dos enormes áreas nuevas que explorar.

Aunque el Hyrule de Tears of the Kingdom es en gran medida el mismo en comparación con la precuela, no quita que Nintendo haya querido poner un par de sorpresas para todos los jugadores a base de huevos de pascua.

El artículo continúa después del anuncio.

Y es que está escondido a través del DLC de la precuela del juego. Para que no te pierdas ni un solo detalle sobre el Huevo de Pascua en Tears of the Kingdom te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Huevo de Pascua de Tears of the Kingdom solo está disponible con el DLC

El huevo de Pascua en cuestión se encuentra en los alrededores de la aldea Hatenia. Los que hayan jugado a Breath of the Wild recordarán que podemos comprar la casa a las afueras del pueblo por una gran cantidad de rupias.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Una vez comprada, podemos decorarla con varias armas e incluso añadir varios muebles a las distintas habitaciones. No obstante, tras lo ocurrido en Breath of the Wild Link le dio su casa a Zelda para que diese clases en la escuela de Hatenia.

El artículo continúa después del anuncio.

Nintendo

La casa no ha cambiado prácticamente nada, salvo la personalización que le pusimos y un puñado de cuadros específicos de Zelda en las paredes. Y es ahí donde aparece el huevo de pascua en Zelda. Si miramos a la pared podremos ver una foto siempre y cuando todavía tengamos los datos descargados del DLC de La balada de los elegidos.

Sin entrar en spoilers, el contenido descargable nos hace enfrentarnos a diferentes retos y combates contra jefes. Al completar las pruebas, recibiremos una foto de Link, Zelda y los otros cuatro campeones.

Si los jugadores tienen datos de guardado con esta foto colgada en la pared de Link, podremos ver la foto en la casa.