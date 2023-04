Ganon y Ganondorf en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Después de casi dos décadas, Ganondorf está de vuelta como el gran villano de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pero, ¿quién es esta figura amenazante? ¿Y qué importancia tiene en la franquicia de Zelda en su conjunto? Continúa leyendo para conocer nuestro análisis en profundidad de Ganondorf y Ganon en la historia de Zelda.

Hace mucho tiempo, cuando se lanzó el primer avance de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, los fans se volvieron locos con la idea de que el villano Ganondorf regresara a la franquicia.

Y en el tráiler final de Tears of the Kingdom, los fans recibieron la confirmación de eso con su presentación de Ganondorf, además de escuchar su voz por primera vez en la historia de la franquicia. Entonces, ¿quién es Ganondorf? ¿En qué se diferencia de Ganon? ¿Y qué papel jugará en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Continúa leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el icónico personaje de Zelda.

Contenido:

¿Quién es Ganondorf?

Juegos anteriores de Zelda en los que ha aparecido Ganondorf

La importancia de Ganondorf en Tears of the Kingdom

¿Qué significa esto para el futuro de la franquicia?

¿Quién es Ganondorf en The Legend of Zelda?

En la historia de The Legend of Zelda, Ganondorf es el único Gerudo masculino que aparece. En Ocarina of Time, se menciona que es el primer varón nacido de Gerudo en cien años. Se le han dado muchos nombres a lo largo de la franquicia, siendo los más populares Rey de los Gerudo, Guardián del Desierto, Señor de la Oscuridad, Rey de los ladrones. Sólo para nombrar unos pocos.

Ganondorf es una especie de hechicero, cuyas habilidades se amplifican enormemente debido a su manejo de la Trifuerza del Poder. A menudo, su misión es asegurar las otras dos piezas de la Trifuerza, Valor y Sabiduría, para que pueda controlar todo Hyurle y el mundo en general.

En Twilight Princess, uno de los Antiguos Sabios lo describe de la siguiente manera: “Su nombre es… Ganondorf. Era el líder de una banda de ladrones que invadió Hyrule con la esperanza de establecer el dominio sobre el Reino Sagrado. Era conocido como un demonio ladrón, un portador de magia maligna conocido por su crueldad… Pero estaba ciego… En toda su furia y poder, estaba ciego ante cualquier peligro, y así fue expuesto, sometido y llevado ante la justicia. Sin embargo… Por alguna broma divina, también había sido bendecido con el poder elegido por los dioses.”

En lo que respecta a su apariencia, la característica más icónica de Ganondorf es su cabello rojo llameante. Si bien su diseño ha cambiado en varios juegos, una cosa que nunca ha cambiado es lo que ahora se ha convertido en sus icónicos mechones rojos.

¿En qué se diferencian Ganon y Ganondorf? Ganondorf es, básicamente, la forma humana (Gerudo más bien) de la bestia Ganon.

Todas las apariciones de Ganondorf en la franquicia The Legend of Zelda antes de Tears of the Kingdom

A lo largo de la historia de la franquicia Zelda, Ganon ha sido mencionado y presentado en una variedad de formas diferentes. En Breath of the Wild, Ganon (Calamity Ganon en inglés) tiene un gran parecido con el personaje, al igual que Demise en Skyward Sword.

Y aunque Ganondorf en su forma exacta ha sido mencionado en otros juegos de Zelda como Phantom Hourglass, solo ha aparecido en tres juegos. Primero en Ocarina of Time, luego en Windwaker y, más recientemente, en Twilight Princess en 2006.

Nintendo Ganondorf no estaba en Breath of the Wild, pero sí lo estaba su forma más salvaje

Es seguro decir que los fans han estado esperando su regreso durante casi dos décadas, con el personaje ahora finalmente de regreso con su característico cabello rojo llameante en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

¿Por qué Ganondorf es importante para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Ganondorf siempre ha representado una gran amenaza para Link y Zelda, dado que siempre está empuñando la Trifuerza del Poder. Como resultado, la única forma en que puede ser derrotado es que Link y Zelda consigan la Trifuerza del Valor y la Sabiduría, trabajando juntos para derribarlo antes de que se apodere de Hyrule para siempre.

Por primera vez, Ganondorf también será un personaje con voz, y se confirmó que Matthew Mercer de Critical Role asumirá la voz de Ganondorf en Tears of the Kingdom para la versión inglesa.

También es la figura que introdujo a las Gerudo en la franquicia de Zelda, una raza que desde entonces se ha convertido en una parte importante de Breath of the Wild y otros títulos de Zelda.

En Tears of the Kingdom, su regreso podría suponer un problema para Riju, líder actual Gerudo. Dado que Ganondorf a menudo se presenta como el Rey de las Gerudo, su resurgimiento en Tears of the Kingdom podría hacer que las Gerudo se vuelvan contra Link o, alternativamente, Ganondorf elimine a la líder en una demostración de poder.

¿Qué significa esto para el futuro de la franquicia The Legend of Zelda?

El regreso de Ganondorf en Tears of the Kingdom también abre la puerta a una mayor conexión con los juegos anteriores de Zelda. Si bien Breath of the Wild se desarrolla en Hyrule e incluye muchas razas y personajes de la franquicia, el juego se comercializó en gran medida como una forma de fusionar las líneas de tiempo divididas anteriores de la franquicia Zelda.

Es probable que la aparición de Ganondorf en Tears of the Kingdom vuelva a generar debates sobre cuándo y dónde encajan Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en la línea de tiempo de Zelda, al tiempo que ofrece la oportunidad de ver lugares y momentos aún más icónicos de juegos anteriores.