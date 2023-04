Orden cronológico en The Legend of Zelda y líneas temporales

The Legend of Zelda tiene tres líneas de tiempo distintas a las que pertenece cada juego, por lo que aquí desglosaremos qué son, a qué juego pertenece, dónde y cómo Breath of the Wild y Tears of the Kingdom encajan en todo esto.

The Legend of Zelda es una de las franquicias de videojuegos más antiguas y queridas de todos los tiempos. Una franquicia que sigue siendo gigante para Nintendo, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la próxima entrada, lanzándose en mayo de 2023.

En el período previo a este nuevo título de Zelda, muchos fans han comenzado a especular cuándo y dónde encajará esta secuela de Breath of the Wild con la línea de tiempo de Zelda, si es que lo hace.

El artículo continúa después del anuncio.

¿No estás familiarizado con lo que es la línea de tiempo de Zelda? ¿Confundido sobre qué juego pertenece a cada línea de tiempo? Afortunadamente, Dexerto lo tiene cubierto a continuación, ya que explicamos qué es la línea de tiempo, cuántas ramas diferentes hay y qué juegos se incluyen en cada sección.

Contenido:

¿Cuál es la línea de tiempo de The Legend of Zelda? ¿Cuándo se creó?

Después de décadas de especulaciones y teorías, los fans de Zelda finalmente recibieron un mapa oficial de la línea de tiempo de Zelda en 2011 a través de The Legend of Zelda: Hyrule Historia.

Esta línea de tiempo oficial reorganizó todos los juegos lanzados antes de 2011 en una línea de tiempo cohesiva que se ramifica en tres posibles resultados. La línea de tiempo del héroe caído, la línea de tiempo de Link niño y la de Link adulto.

El artículo continúa después del anuncio.

Lo que hay que tener en cuenta con la línea de tiempo de Zelda es con qué juego de la franquicia realmente comienza todo. Si bien Skyward Sword puede ser canónicamente las primeras versiones de Zelda y Link, en realidad es Ocarina of Time la que sirve como catalizador para la división entre las tres ramas.

Es un viaje salvaje y puede ser confuso a veces. Como resultado, desglosamos las tres líneas de tiempo de Zelda a continuación, explicamos cómo y por qué ocurrieron y, por supuesto, enumeramos qué juegos de Zelda están incluidos en cada una.

El artículo continúa después del anuncio.

Línea de tiempo de The Legend of Zelda del héroe caído

Nintendo

Como sugiere el nombre, la línea de tiempo del héroe caído o derrotado involucra a Link fallando en su misión de derrotar a Ganondorf en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Después de caer ante Ganondorf, el villano puede reclamar las tres partes de la Trifuerza y ​​convertirse en el Rey Demonio. Para evitar que Ganon se apodere del mundo, lo sellan en el Reino del Miedo junto con la Trifuerza completa. Esto pone en marcha una línea de tiempo en la que el villano resucita siglos después en The Legend of Zelda: A Link to the Past.

El artículo continúa después del anuncio.

Lo que sigue es básicamente un bucle de Ganon siendo revivido, un nuevo Link (o el mismo) salvando el mundo derrotándolo, y luego Ganon, sí, lo adivinaste, volviendo a la vida una vez más para luchar contra Link.

Sorprendentemente, esta línea de tiempo presenta la mayoría de los juegos. Hasta el momento, todos los títulos de Zelda que se incluyen en esta línea temporal son los siguientes:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

A Link to the Past (1991)

Link’s Awakening (1993)

Oracle of Seasons and Oracle of Ages (2001)

A Link Between Worlds (2013)

Tri Force Heroes (2015)

The Legend of Zelda (1986)

The Adventure of Link (1987)

Línea de tiempo de Link niño

Nintendo

Y aquí es cuando hay una verdadera división en lo que a líneas temporales se refiere. En Ocarina of Time, los jugadores controlan dos versiones diferentes de Link. Un niño y un adulto siete años en el futuro. En esta versión de la línea de tiempo, Link regresa a su yo de la infancia después de derrotar a Ganondorf como adulto.

El artículo continúa después del anuncio.

Ahora, en el pasado, Link puede advertir a la Princesa Zelda y a los habitantes de Hyrule sobre los planes de Ganondorf y su deseo de hacerse cargo dado que ya ha vivido estos eventos. Esto le permite a Zelda actuar y detener el ascenso al poder de Ganondorf.

Solo hay tres juegos en esta línea temporal:

Majora’s Mask (2000)

Twilight Princess (2006)

Four Swords Adventures (2004)

Link adulto

Nintendo

La línea de tiempo de Link Adulto es exactamente la misma que la del Link niño. Sin embargo, en lugar de enviar a Link al pasado cuando era niño para advertir a Zelda de los planes de Ganondorf, Link retrocede pero nunca advierte a Zelda y aparentemente desaparece de la faz del mundo.

Por lo tanto, cuando Ganondorf regresa años después, no está Link para salvar el día. En un último esfuerzo por detenerlo, los Dioses deciden inundar todo Hyrule, sumergiendo la tierra en un gigantesco océano de agua. Esto pone en marcha una línea de tiempo completamente nueva, la Línea de tiempo adulto, en la que Ganondorf emerge décadas después.

Aparece un nuevo Link, salva el día, viaja a través del mar de Hyrule y luego se convierte en conductor de tren en Spirit Tracks y Phantom Hourglass. Si bien el Castillo de Hyrule original de Ocarina of Time existe de alguna manera, está bajo el mar.

A esta línea pertenecen estos juegos:

The Wind Waker (2002)

Phantom Hourglass (2007)

Spirit Tracks (2009)

¿Dónde encajan Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en la línea de tiempo?

Nintendo

Este se ha convertido ahora en el mayor debate en el lore de Zelda. Después de que aparentemente se creó algún tipo de línea de tiempo, los títulos más nuevos de Zelda invierten la dinámica previamente establecida. Esto, en gran parte, se debe a una escena crucial en Breath of the Wild.

Cuando la Princesa Zelda nombra caballero a Link, menciona varios héroes del pasado, muchos de los cuales no tienen lugar en una sola línea de tiempo. Como resultado, los fans teorizaron que Breath of the Wild había fusionado las tres líneas de tiempo para siempre.

Sin embargo, Nintendo nunca ha confirmado esta teoría, ni ha publicado una línea de tiempo actualizada. Si bien han dicho que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom están ambientados en un futuro lejano a los juegos anteriores, esto hace poco para aclarar la confusión.

Con Ganondorf ahora de regreso y confirmado como el villano principal en Tears of the Kingdom, ¿podríamos ver una nueva línea de tiempo, o una actualización de la creada anteriormente? Solo el tiempo lo dirá.