Hackers de Zelda Tears of the Kingdom encuentran paravelas secretas de amiibos no lanzados

Los hackers de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom han encontrado dos diseños inéditos de paravelas secretas para el juego que insinúan el lanzamiento de dos nuevos y emocionantes amiibos de Zelda que llegarán en el futuro.

Aunque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom utiliza muchos de los diseños, mecánicas y localizaciones de Breath of the Wild, la secuela los amplía en casi todos los aspectos posibles.

Por ejemplo, la fiel paravela que Link puede usar para planear de un lugar a otro ahora se puede personalizar con diferentes diseños en Tears of the Kingdom. Hay más de 40 diseños que se pueden encontrar en el juego o a través de amiibo, con los patrones especiales que incluyen el estilo de los juegos de la vieja escuela.

Hay dos paravelas secretas en el nuevo Zelda

Y aunque ya hay muchos diseños entre los que elegir, los hackers han descubierto que había dos diseños más que nunca salieron a la venta. La filtración se ha publicado en Reddit, donde la comunidad de Zelda ha revelado que dos amiibo inéditos de Tears of the Kingdom para la princesa Zelda y Ganondorf habrían permitido a los jugadores equipar sus paravelas con telas especiales de Zelda y Ganondorf.

El hilo está repleto de jugadores que comentan lo mucho que les gustaría hacerse con un amiibo de Ganondorf de Tears of the Kingdom, dado su increíble diseño en el juego.

Sin embargo, muchos otros simplemente se burlan de otros personajes del juego y bromean sobre quién creen que debería tener su propia tela para su paravela.

“Acabo de emocionarme mucho porque pensaba que íbamos a recibir un amiibo del presidente Hudson”, escribió un usuario. Mientras que otro comentó: “Necesito un amiibo de Ganondorf, ¡parece tan guay en este juego!”.

El tiempo dirá si estos amiibo de la princesa Zelda y Ganondorf salen a la venta para Tears of the Kingdom o si Nintendo decide esperar y guardarlos para un nuevo Super Smash Bros.