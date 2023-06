Jugadores de Zelda: Tears of the Kingdom encuentrar un truco para el doble salto infinito

Un creador de contenido de Zelda: Tears of the Kingdom ha encontrado un truco que nos permite usar el escudo para hacer el salto dos veces en el aire de forma infinita.

Sin lugar a dudas, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha sido un gran éxito entre la comunidad de videojuegos. El juego ya ha vendido millones de copias y ha sido ovacionado tanto por la crítica como por los jugadores. Sin embargo, como todos los grandes lanzamientos, el juego no está exento de errores y fallos que pueden usarse para sacarse unos truquitos.

Tras la salida del juego, Nintendo tuvo que corregir un error de duplicación masiva que ns permitía duplicar y triplicar objetos de nuestro inventario. Muchos se aprovecharon de este fallo para conseguir objetos raros y caros antes de que se solucionara.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, un jugador ha descubierto un nuevo fallo que lo ha convertido en un truco para poder saltar en el aire un infinito de veces. Es decir, un atajo bastante bueno si tenemos en mente que Tears of the Kingdom se basa en el movimiento vertical.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Truco en Zelda: Tears of the Kingdom nos permite hacer un doble salto de forma infinita

El jugador que lo ha subido a las redes ha sido el YouTuber y Streamer SmallAnt. Al descubrirlo dejó claro que es un truco que sirve para todas las versiones por lo que, incluso si hemos actualizado el juego, podremos seguir usándolo.

El truco se basa en que nos fusionemos con nuestro escudo. Para ello, tenemos que pulsar el botón ZL justo antes de que aparezca el menú de habilidades, pulsar ZR después y soltar L y ZR. Por último, pulsamos el D-pad izquierdo y equipamos un nuevo escudo, con el que podremos impulsarnos.

El artículo continúa después del anuncio.

Según el cómo lo use la comunidad hará que Nintendo corrija este fallo en las próximas actualizaciones. Hasta entonces, podremos usarlo para ver cuán lejos podemos llegar con él. Seguramente, más de un speedrunner lo use para su siguiente run.