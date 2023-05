Las construcciones de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom más locas

Uno de los aspectos más populares de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es build usando la habilidad Ultramano. Para celebrar esta característica, ¡aquí tienes algunas de las construcciones más locas que hemos visto hasta ahora!

Pocos podían prever lo creativa que iba a ser la comunidad de Zelda con la habilidad Ultramano del juego y las herramientas Zonan. Mostradas en el material de pre-lanzamiento como una forma genial de construir barcos y aviones para viajar, los usuarios de Tears of the Kingdom han ido más allá en el departamento de creación.

Desde increíbles muestras de ingeniería mecánica hasta dispositivos más bien arriesgados, crueles e inusuales, hemos visto a Link crear algunas construcciones y vehículos extraordinarios. Para ver lo mejor que ha inventado el reino hasta ahora, echa un vistazo a los mejores diseños a continuación.

Mejores construcciones de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Gracias a ZeldaBuilds, los jugadores disponen de recetas para poder replicar los diseños de los jugadores. Presenta un surtido de diseños muy imaginativos, y cada uno enumera los materiales necesarios para fabricarlo. Como ocurre con cualquier base de datos, seguro que se irá poblando con el tiempo, así que no dejes de visitarla para ver más construcciones e inventos y cómo hacerlos.

Caballo de Troya

Cualquiera que haya estudiado Historia en el colegio probablemente conozca la historia del Caballo de Troya. Una gigantesca escultura de madera de caballo fabricada por los griegos para infiltrarse sigilosamente en la ciudad de Troya. Una de las mayores maniobras tácticas de la historia también se ha reproducido en Zelda: Tears of the Kingdom. Sin embargo, tenemos la sensación de que Ganondorf no se dejará engañar tan fácilmente.

El Asador Korok

Sería un gran nombre para una película, pero resulta que también es un sádico instrumento de tormento. Con sólo unos trozos de madera, algunos palos, cuatro fuegos y cinco inocentes e incautos Koroks, un jugador de Zelda ideó un dispositivo de tortura realmente horrible e hilarante.

La gran rueda ahorradora de energía

Los jugadores de Zelda: Tears of the Kingdom han estado intentando hacer sus diseños más grandes y mejores. Ahora, la usuaria de Twitter Liz presenta su “GRAN RUEDA”, una rueda gigante que solo necesita un dispositivo Zonan, lo que significa que no consume batería y que puede atravesar casi cualquier cosa, incluso masas de agua, a gran velocidad.

El mejor vehículo de todo el juego, una de las construcciones más útiles de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Es una afirmación atrevida, pero que realmente suena a verdad en muchos aspectos. De entre todas las extrañas y maravillosas obras de arte que hemos visto en Zelda: Tears of the Kingdom, al YouTuber Nassi se le ocurrió algo tan simple, ¡pero que puede conducirse literalmente a cualquier parte con total facilidad!

Cohete espacial de altos vuelos

La artesanía y la visión de futuro necesarias para fabricar un cohete espacial de varias etapas nos deja boquiabiertos. Pero el usuario de Reddit bishlo lo ha conseguido. A medida que el cohete asciende, pasa por cuatro etapas distintas de su fase de lanzamiento antes de alcanzar un ápice de al menos cien pies en el aire.

Cantando sk8ter boy con Link

¿Es un monopatín tan eficaz o tan espectacular como algunos de los otros de esta lista? Probablemente no. Pero al fin y al cabo, es Link recorriendo el Reino de Hyrule y demostrando que puede hacer ollies como nadie.

Cañón láser satélite de ataque orbital

Para ser sincero, éste habla por sí solo. Es increíble. Con el Cañón Láser Satélite de Ataque Orbital se ha creado un arma de destrucción masiva. Esta creación, una construcción relativamente sencilla en comparación, se eleva repentinamente hacia el cielo y lanza un intenso bombardeo láser sobre su objetivo.

La imaginación de los jugadores no tiene límite, e iremos actualizando este artículo con las cosas más locas que veamos por ahí.