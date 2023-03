Ultramano en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: ¿cómo funciona?

Ultramano es una nueva habilidad en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que le permite a Link mover elementos e incluso construir vehículos. Aquí está todo lo que sabemos al respecto hasta ahora.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela largamente esperada de Breath of the Wild, y aunque el juego puede ser visualmente similar al juego original, parece que hay muchas habilidades nuevas por descubrir.

Una de estas habilidades es Ultramano, que se reveló por primera vez durante una demostración de gameplay el 28 de marzo. Además de mover elementos, los jugadores podrán fabricar vehículos para ayudarlos a explorar Hyrule.

El artículo continúa después del anuncio.

Por supuesto, no sabremos todo sobre Ultramano hasta que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lance en mayo, pero tenemos una idea bastante clara de cómo funciona y para qué se puede usar.

Nintendo

¿Qué es la habilidad Ultramano en Tears of the Kingdom?

Ultramano es una nueva habilidad que Link puede usar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para recoger objetos y moverlos. Los objetos que se pueden mover brillarán al entrar al modo Ultramano.

Puede usar el botón A para recoger elementos, el D-Pad para empujar elementos hacia adelante o hacia atrás y el botón R para rotar elementos. También puedes unir diferentes objetos moviéndolos juntos y pulsando el botón A.

El artículo continúa después del anuncio.

Si cometes un error al construir algo, puede separar los elementos que se han pegado sacudiéndolos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿Para qué se puede usar Ultramano en Tears of the Kingdom?

La razón principal para usar Ultramano parece ser la construcción de vehículos que le permitan a Link viajar por Hyrule. Por ejemplo, puede recoger tres troncos y fusionarlos con dos turbinas para crear una balsa para atravesar cuerpos de agua.

También hemos visto imágenes de un vehículo similar a un automóvil que se puede usar para viajar rápidamente por la tierra, así como un vehículo volador que le permite a Link viajar por el cielo y llegar a islas flotantes. Parece probable que estos sean más difíciles de construir que una balsa estándar.

El artículo continúa después del anuncio.

Nintendo

Eiji Aonuma, el productor de la serie The Legend of Zelda, comenta que hay “todo tipo” de combinaciones que puedes armar en el juego, por lo que parece que la habilidad abrirá las puertas para un montón de experimentación.

“Hay todo tipo de objetos con los que te encontrarás en este juego, y dependiendo de cómo uses tu imaginación, puedes hacer mucho con ellos”, explicó. “Intenta crear cosas diferentes y explora este mundo a tu antojo”.

¡Eso es todo lo que sabemos sobre la habilidad Ultramano en este momento! Mantendremos esta página actualizada cuando se revele más información.