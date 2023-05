Mods de Zelda: Tears of the Kingdom ya ejecutan el juego a 60FPS y 4K

Los modders de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya han descifrado el código para ejecutar el juego con un mod a 60FPS y 4K a pesar de haberlo lanzado hace solo unos días.

Después de seis años de desarrollo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom por fin ha llegado. La secuela del aclamadísimo Breath of the Wild ha revolucionado por completo la industria del videojuego. En gran parte debido a las nuevas mecánicas que fomentan por completo la creatividad del jugador gracias a las baterías.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones en torno al lanzamiento de Tears of the Kingdom era si Nintendo Switch podría o no ejecutar el juego a unos FPS constantes. Preocupaciones que se acentúan después de todos los errores y bugs que salieron con Pokémon Escarlata y Púrpura.

Sin embargo, según la recepción que está teniendo Tears of the Kingdom, es justo decir que Nintendo ha logrado lanzar un juego revolucionario a pesar de las limitaciones de la Switch. Sin embargo, si bien el juego puede estar cautivando a la comunidad, eso no ha impedido que los modders de Zelda se pongan a trabajar.

Mod de Zelda: Tears of the Kingdom ya ejecutan el juego a 60FPS y 4K

Hasta ahora, varios modders ya han podido descifrar el código y ejecutar Tears of the Kingdom a 60FPS. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas modificaciones son todavía un trabajo que está en progreso, y que los creadores y los jugadores han resaltado algunos problemas iniciales.

El modder Yuzu, publicó en Twitter que ahora han desbloqueado el juego para que se pueda jugar a 60 fps y en 4K. La imagen que incluyeron en la publicación de Twitter muestra las imágenes más nítidas y claras, así como el enlace sobre cómo descargar el mod.

En las semanas y meses posteriores al lanzamiento de Tears of the Kingdom, no hay duda de que los modders mejorarán estos primeros 60 fps y crearán adiciones aún mejores.

Os iremos informando a medida que se vayan lanzando.