Para qué sirven los Poe y dónde conseguirlos en Zelda: Tears of the Kingdom

El esperadísimo Zelda: Tears of the Kingdom ya está aquí, y los jugadores andan a la caza de las localizaciones de las estatuas de brujo. Nuestro artículo te guiará, paso a paso, hasta cada una de estas elusivas estatuas que tienen a los jugadores buscando, junto con dónde intercambiar Poes.

Zelda: Tears of the Kingdom no es solo un juego; es una aventura llena de secretos que esperan ser desvelados. La función de intercambio de Poe es una nueva mecánica que ha despertado el interés de los fans de Zelda. Este innovador añadido te permite intercambiar Poes por objetos únicos y valiosos dentro del juego.

Con nuestros consejos sobre las ubicaciones de las estatuas de brujo y el intercambio de Poe, estarás en el buen camino para dominar el hermoso mundo de Hyrule. Si te preguntas cómo sacar el máximo partido a esta función, ¡no te lo pierdas! Te lo explicaremos para que saques el máximo partido de cada intercambio de Poe que hagas.

Dónde canjear Poe en Zelda Tears of the Kingdom

Los Poes se pueden canjear en cualquier Estatua de Brujo que encuentres en Tears of the Kingdom. Estas estatuas de aspecto espeluznante suelen encontrarse en las Profundidades, el oscuro inframundo del juego que alberga un montón de duros enemigos y mucha Zonnanio que buscar.

Ubicaciones de las estatuas de brujo en Zelda: Tears of the Kingdom

La primera estatua se encuentra en el Fuerte Vigía y se puede usar después de avanzar en la historia principal. Solo tienes que teletransportarte a la torre aérea del Fuerte Vigía y girar a la izquierda para llegar a la cabaña de Josha.

La Estatua de Brujo estará en la habitación cerca de la puerta. Solo tienes que interactuar con ella para empezar a intercambiar tus Poes por recompensas. Una vez que le des un Poe, podrás intercambiar estos orbes espirituales brillantes por diferentes recompensas.

Es importante señalar que también puedes dar Poes adicionales para localizar las siguientes Estatuas, que estarán marcadas en el mapa. Costará 100 Poes por localización revelada, y la segunda se encontrará en las Profundidades, justo al sureste de la Raíz de Luz Nisoij.

Recompensas de la Estatua de Brujo

Cada Estatua ofrece diferentes recompensas, que pueden canjearse por Poes. Sin embargo, el objeto más valioso que se ofrece es el conjunto de Armadura Oscura, que es una réplica de color negro de la túnica verde original de Link.

A continuación te ofrecemos una lista de las recompensas más destacadas de la Estatua de Brujo: