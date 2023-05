Las mejores zonas para farmear zonnanio en Zelda: Tears of the Kingdom

El zonnanio es un recurso muy importante en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y te contamos todo lo que hace y cómo podemos conseguir más

En comparación a Breath of the Wild, Zelda: Tears of the Kingdom añade un montón de nuevas características para los jugadores. Además de los emblemas de fantasmo y las islas flotantes, también tenemos el zonnanio. Este se trata de un mineral que podemos recoger por todo el mapa y usar para dar energía a nuestros dispositivos.

Si quieres saber cómo podemos farmearlo para tener un gran número de ello, te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es Zonnanio en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

El Zonnanio es un recurso coleccionable en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Los jugadores podemos farmearlo y acumularlo en nuestro inventario para ciertas piezas del equipo de Link.

¿Para qué sirve el zonnanio en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Con el zonnanio podemos mejorar las baterías de los objetos que llevemos a cabo. De esta forma, la batería se convierte en una mecánica fundamental tanto para la exploración como con el uso de las habilidades.

Para mejorar nuestra batería, necesitaremos reunir 100 fragmentos de zonnanio.

¿Dónde encontrar zonnanio en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

La única forma de conseguir zonnanio en Tears of the Kingdom es yendo a las minas de las Islas Flotantes y las Profundidades. Estos lugares siempre estarán llenos del mineral de zonnanio. Asimismo, en el caso de las Profundidades, cuando acabamos con un enemigo nos darán también el material. Por lo que tenlo en cuenta si estás harto de simplemente farmear el material.

Del mismo modo, ten mucho cuidado con los minijefes más duros, ya que nos darán más cantidad, pero tendremos que poner un poco más de esfuerzo para poder conseguirlo.