¿Qué desbloquean los amiibo en Zelda: Tears of the Kingdom?

Al igual que muchos otros juegos de Nintendo Switch, podremos escanear un amiibo para conseguir recompensas en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pero, ¿qué desbloquean exactamente? Te despejamos todas las dudas.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los juegos más esperados de todos los tiempos. Aunque muchos fans tienen la mente puesta en las nuevas habilidades, los nuevos escenarios y enemigos, muchos también tienen puesto un ojo en los contenidos que desbloquean los amiibo.

Si eres de estos últimos que sepas que estás de enhorabuena ya que se ha confirmado que habría recompensas específicas en el juego como ya ocurrió en el Breath of the Wild. Además de objetos raros y armas también nos encontraremos estilos de tela para personalizar nuestro planeador.

Al momento de escribir estas líneas todavía no se ha revelado la lista completa de la compatibilidad y recompensas. No obstante, para que tengamos una ligera idea de lo que podríamos esperar te traemos todo lo que sabemos sobre las recompensas de amiibo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

¿Qué amiibo son compatibles con Zelda: Tears of the Kingdom?

Nintendo Los amiibo nos darán recompensas exclusivas

Hasta ahora, se ha confirmado que los siguientes amiibo son compatibles con Tears of the Kingdom:

Link: Tears of the Kingdom) Majora’s Mask Jinete

Zelda y Loftwing (Skyward Sword)

Parece bastante probable que haya más amiibo compatibles cuando salga el juego, pero estos son los únicos que se han confirmado hasta ahora.

Como referencia, en Breath of the Wild había más de 20 amiibo con temática de Zelda que se podían escanear para conseguir recompensas específicas. Estas iban desde trajes hasta objetos raros e incluso la posibilidad de invocar a Wolf Link.

También era posible escanear un amiibo que no estuviera relacionado con la serie The Legend of Zelda, aunque la recompensa siempre sería una mezcla genérica de objetos de cocina y artesanía (nada especial, básicamente).

¿Qué recompensas de amiibo hay en Zelda: Tears of the Kingdom?

Al igual que en Breath of the Wild, escanear un amiibo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nos recompensará con armas y materiales que nos ayudarán para explorar la tierra de Hyrule.

También podrás conseguir “telas especiales para el parapente de Link” que dotarán al artefacto flotante de una temática basada en el amiibo que hayamos escaneado.

Al momento de escribir estas líneas solo se han confirmado las cuatro telas del planeador que se mencionan en el tuit anterior. No obstante, lo más probable es que la lista aumente en las próximas semanas.

Tendremos que esperar para ver si Nintendo decide revelar más recompensas amiibo o si tendremos que escanear los amiibo para saber qué recompensas obtenemos.