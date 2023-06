Zelda: Tears of the Kingdom tendría un sistema de experiencia secreto

Al igual que Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cuenta con un sistema de experiencia secreto que nos permite subir de nivel mientras que nuestro entorno va cambiando.

Tras el increíble éxito que cosechó la primera entrega de la nueva saga de Zelda, la comunidad de los videojuegos se ha quedado maravillada con Tears of the Kingdom. Y es que, poco a poco, los secretos del juego están empezando a descubrirse

En este caso, el popular YouTuber e investigador de Zelda Austin John Plays es uno de esos usuarios que decidieron ir más allá con el juego. Escarbando bajo la superficie, parece que ha encontrado un sorprendente sistema de expereincia que funciona a media que vamos avanzando en la historia y descubriendo el mapa de Hyrule.

Al igual que tuvimos en el título de Breath of the Wild, esta mecánica oculta supuestamente controla el ritmo general del juego. Es decir, es la que controla que aparezcan enemigos más difíciles o botín más avanzado.

¿Cómo funciona el sistema de experiencia de Zelda Tears of the Kingdom?

El sistema no es visible para los usuarios, por lo que nunca se nos muestra el nivel que tiene nuestro personaje o un medidor de dificultad que tiene un enemigo. Sin embargo, el juego sí lo tiene de por sí como ha podido comprobar el creador de contenido.

Por ejemplo, al subir de nivel los jugadores empezaremos a ver nuevos tipos de enemigos por Hyrule, probablemente más complicados. De esta forma, después de matar a un cierto número de enemigos normales, esta función secundaria hará que aumente la dificultad y hacer el gameplay diferente.

Igualmente, esta mecánica influye en el tipo de armas que tenemos en Tears of the Kingdom. Al conseguir una determinada experiencia empezaremos a encontrarnos armas más avanzadas o incluso armas que ya conocemos, pero modificadas.

De ser así, Nintendo habría tenido en cuenta la experiencia de Link en el juego de principio a fin. Asimismo, esto hace que el juego sea siempre diferente y tenga nuevo contenido para ofrecernos.