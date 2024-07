Boku no hero: Todas las muertes de personajes importantes

My Hero Academia (Boku no hero) no suele eliminar personajes con frecuencia, pero han habido algunas muertes importantes de personajes que han alterado significativamente el curso de la historia. Estas pérdidas han tenido un impacto profundo en el desarrollo de la trama y en la evolución de los personajes.

Boku no hero es un anime que ha logrado mantener una narrativa llena de esperanza y redención, diferenciándose de otras obras del género shonen. A medida que se acerca el capítulo final, los fans se preparan para despedirse de una serie que ha marcado una década de sus vidas.

Las muertes en la historia, aunque escasas, han dejado una huella profunda, demostrando que cada pérdida es un golpe significativo para el desarrollo de la trama y los personajes. La serie finalizará, pero su legado de heroísmo y superación perdurará en el corazón de sus seguidores. Acá conocerás todas las murtes más significativas hasta ahora.

Magne

Kohei Horikoshi/Bones

Kenji Hikiishi, conocido como Magne, es el primer personaje importante que muere en My Hero Academia. Es miembro de la Liga de Villanos y el único personaje transgénero canónico en la serie.

Presentado por primera vez durante el Arco de Campamento de Entrenamiento en el Bosque, Magne juega un papel crucial en los arcos siguientes. Sin embargo, su historia llega a su fin en el Arco de las Pasantías. Después de atacar a Overhaul en el capítulo 125 (episodio 65), Magne es asesinado por este villano yakuza.

Nine

Nine aparece por primera vez como antagonista principal en la segunda película de Boku no hero. Nacido con un Quirk (Don) inmensamente poderoso (Manipulación del Clima), quería hacer de la sociedad un lugar donde los fuertes gobiernen a los débiles, en lugar de al revés.

También es uno de los villanos más poderosos y uno de los pocos que mueren en My Hero Academia. Tras perder contra Deku y Bakugo, es asesinado por Tomura Shigaraki en la conclusión de la película.

Sir Nighteye

Si alguien podía desafiar a Deku como fan número uno de All Might, ese era Mirai Sasaki, también conocido como el Pro Hero Sir Nighteye. Su Quirk le permite ver el futuro de las personas. En el pasado, fue el asistente de All Might, pero se alejó de él después de prever la muerte del héroe.

En Boku no hero, Sir Nighteye se introduce en el Arco de las Pasantías como el mentor de Mirio. Lamentablemente, pierde la vida en este mismo arco mientras intenta proteger a Mirio y Eri. Su fallecimiento es uno de los momentos más trágicos y conmovedores de la serie.

Chitose Kizuki (Curious)

Kohei Horikoshi/Bones

Las villanas en My Hero Academia son pocas. Aunque Himiko Toga es la más notable del grupo, Curious, del Ejército de Liberación de Súper Poderes, también cumple un papel importante. Conocida públicamente como Chitose Kizuki, trabaja como directora ejecutiva de una editorial mientras mantiene su identidad de villana en secreto.

El arco del Ejército de Liberación Meta es uno de los más singulares de My Hero Academia, ya que presenta enfrentamientos entre villanos. Curious actúa como antagonista directa de Toga, llevándola al límite antes de que el Quirk recién despertado de Toga provoque su caída y muerte.

Twice

Twice, cuyo verdadero nombre es Jin Bubaigawara, es uno de los personajes más trágicos de Boku no hero. Como miembro de la Liga de Villanos, Twice se destaca por su habilidad para crear copias de sí mismo y de otros. Sin embargo, su vida está marcada por un profundo trauma y una inestabilidad mental, lo que lo convierte en un personaje complejo y querido por muchos.

La muerte de Twice ocurre durante el Arco de la Guerra de Liberación Paranormal. Después de ser traicionado por Hawks, un héroe encubierto, Twice se enfrenta a una batalla interna y externa. A pesar de sus esfuerzos por defender a sus compañeros, es fatalmente herido por Hawks. Su muerte es un momento desgarrador en la serie, ya que no solo representa la pérdida de un personaje querido, sino también el impacto de la traición y el sacrificio. La desaparición de Twice deja una profunda cicatriz en la Liga de Villanos y en los seguidores de la serie.

Familia Shimura (Hana, Nao, Kotaro y los abuelos de Tenko)

Kohei Horikoshi/Bones

Cuando conocemos a Shigaraki por primera vez, no esperamos sentir compasión por él debido a todos sus crímenes. Sin embargo, Horikoshi construye una historia de fondo tan trágica que cambia nuestra percepción del personaje. Después de descubrir qué llevó a la creación de Shigaraki, es imposible no verlo de manera diferente.

Antes de convertirse en Tomura Shigaraki, era un niño llamado Tenko Shimura. Maltratado por su padre, Tenko era un muy desafortunado. Su vida cambió drásticamente el día en que su Quirk de Deterioro despertó inesperadamente, matando a todos los miembros de su familia, incluidos sus padres, abuelos y hermana.

Aunque ninguno de estos personajes era principal, el impacto de sus muertes los convierte en algunas de las muertes más significativas de Boku no hero.

Star and Stripes

La muerte de Star and Stripes en My Hero Academia es una de las más impactantes de la serie. Como la heroína número uno de América, Star and Stripes causa una impresión duradera desde su llegada a Japón para enfrentar a Shigaraki a petición de All Might. Esta decisión conduce a una épica y feroz batalla entre ambos, que desafortunadamente culmina con la muerte de la valiente heroína.

Sin embargo, Star and Stripes no se rinde hasta el último momento. Utilizando su espectacular y poderoso Quirk, New Order, logra asegurarse de que el villano sufra un daño significativo incluso después de su muerte. Su sacrificio deja una huella imborrable, y All For One no puede evitar reconocerla como una de las oponentes más problemáticas que ha enfrentado. La valentía y el poder de Star and Stripes la convierten en un símbolo de heroísmo y determinación, dejando una marca indeleble en la serie y en sus seguidores.

Midnight

Kohei Horikoshi/Bones

Dado el historial de My Hero Academia, nadie esperaba que un héroe muriera en la guerra. Eso hasta que nos enteramos del trágico fallecimiento de Midnight, uno de los profesores más queridos de U.A.. Pero, por suerte, ningún otro héroe sufre el mismo destino.

El mundo conoce a Nemuri Kayama como la Heroína para mayores de 18: Midnight. Aunque su traje y su temática general son bastante controvertidos para una profesora, se preocupa de verdad por sus alumnos. Lamentablemente, muere a causa de los escombros del edificio que el Sr. Compress libera durante la guerra.

Stain

En My Hero Academia, la muerte de Stain, el Asesino de Héroes, es un momento significativo que impacta a héroes y villanos por igual. Con su Quirk Bloodcurdle, Stain paraliza a sus oponentes bebiendo su sangre, lo que lo convierte en un adversario temible. Durante sus enfrentamientos, logra herir gravemente a muchos y deja una impresión duradera.

Stain muere en prisión después de ser capturado, pero su legado sigue vivo. Su ideología extrema continúa inspirando a otros villanos y cuestionando la autenticidad de los héroes. Su influencia persiste, mostrando que su muerte no fue en vano y que sus creencias seguirán desafiando a la sociedad heroica.

All For One

Siendo uno de los principales antagonistas de Boku no hero, no es de extrañar que esté incluido en la lista de muertes de personajes importantes. Causando estragos en la sociedad durante siglos, el villano es el enemigo predestinado de todos los usuarios de Uno para Todos.

Con un Quirk todopoderoso que puede tomar y dar cualquier Quirk a su voluntad, es uno de los personajes más fuertes de la serie. Pero su verdadera villanía reside en su oscuro corazón y su aguda mente. Tras una batalla aparentemente interminable, All For One es finalmente asesinado por los usuarios de One For All y Shigaraki.

Tomura Shigaraki

Kohei Horikoshi/Bones

La muerte de Tomura Shigaraki en Boku no hero representa un momento crucial en la serie. Como uno de los villanos más complejos y poderosos, Tomura lleva consigo una carga emocional significativa debido a su trágico pasado y su conexión con All For One. Durante las batallas finales, Shigaraki utiliza su Quirk de Deterioro para causar una destrucción masiva, pero finalmente sucumbe ante la presión y los esfuerzos de los héroes.

En sus últimos momentos, Shigaraki enfrenta un torrente de recuerdos y emociones, mostrando su lucha interna entre la destrucción y los restos de su humanidad. Su muerte simboliza no solo la caída de un villano, sino también el final de una historia trágica de abuso y manipulación. Este evento deja una profunda impresión en la sociedad, redefiniendo el equilibrio entre el bien y el mal y provocando una reflexión sobre lo que realmente significa ser un héroe.

Himiko Toga

El destino de Himiko Toga fue un enigma durante mucho tiempo, pero el capítulo 429 de My Hero Academia finalmente revela que es una de las principales muertes del manga. En este capítulo, se confirma que Toga no sobrevivió a las heridas sufridas en el campo de batalla después de donar su sangre a Ochako.

La muerte de Toga está manejada de manera impresionante en el manga. Es un final poético, considerando que pasó años quitando la sangre de sus víctimas, solo para morir haciendo lo contrario por un héroe. Aunque no encuentra redención, ya que nunca se arrepiente de sus acciones, su sacrificio final deja una marca tanto en Ochako como en los lectores.

Y ahí lo tienes, estas son las muertes de personajes principales de Boku no hero que más nos han marcado a todos los fans. Lo más probable es que esta lista siga creciendo con el tiempo, así que mantente al tanto. Si te ha gustado no te puedes perder más contenido de anime como: Los 12 mejores animes como Jujutsu Kaisen, Los 7 animes con mejor animación que tienes que ver y el Orden para ver My Hero Academia: serie y OVAs.

