Explicación del final de Boku no Hero: ¿Deku se convierte en el héroe número 1?

Boku no Hero finalmente terminó con su historia luego de 10 años de publicación, respondiendo algunas preguntas y dejando cabos sueltos.

Boku no Hero, también conocido como My Hero Academia, de Kohei Horikoshi, es uno de los mangas más influyentes del género shonen. Apareció por primera vez en las páginas de la Weekly Shonen Jump en 2014 y mantuvo su racha de éxitos durante una década antes de concluir con el capítulo 430.

Aunque el estreno oficial del capítulo final es el 4 de agosto, ya conocemos el desenlace del manga gracias a los primeros spoilers. Y hay una cosa que podemos decir: el último capítulo es tan esperado como inesperado. Es por eso que aquí te explicamos el final.

Boku no Hero: explicación del final

El final de My Hero Academia se retoma después de ocho años y revela que Deku ha perdido el One For All para siempre, trabajando actualmente como profesor en la U.A. Sin embargo, al final, se convierte en un Héroe Pro con armadura de alta tecnología y equipo de apoyo.

El capítulo 430 del manga comienza con Deku narrando las mismas palabras del principio de la historia: “Cualquiera puede convertirse en héroe“. Su significado se revela cuando nos enteramos de que ya no tiene un Quirk, ya que los restos de One For All se desvanecieron hace tiempo.

Aparte de él, los otros estudiantes de la Clase 1-A se han convertido en Pro Héroes. Debido a sus horarios conflictivos, no se reúnen a menudo. Pero Deku sigue siendo muy amigo de All Might y Aizawa.

Aparte del futuro de Deku, el capítulo 430 sigue a otro personaje: Dai, que quiere convertirse en un Héroe a pesar de su Quirk no ofensivo. Recuerda cuando era niño y todo el mundo quería ser un Héroe como All Might, Endeavor, Deku y Dynamight.

El capítulo final muestra las similitudes entre Dai y Deku. Pero esta vez, en lugar de All Might, es el protagonista quien reconoce que el chico puede convertirse en Héroe incluso sin un Quirk poderoso porque quiere salvar a la gente de verdad.

Deku se encuentra entonces con All Might, quien le regala unos carísimos engranajes de apoyo. Gracias a estos inventos de alta tecnología, Deku finalmente se convierte en un Héroe Pro a pesar de ya no tener el One For All.

Aparte de estos, también vemos a Kota y Eri en el capítulo final. Kota es ahora un estudiante de la U.A., mientras que Eri va a una escuela normal y participa en el club de música.

Deku no es el héroe más grande… todavía

Aunque Deku no pudo cumplir su sueño de convertirse en el Héroe Nº 1, tiene otra oportunidad de hacerlo en el capítulo final. Usando sus objetos de apoyo, finalmente se convierte en un Héroe Pro al final.

Kohei Horikoshi/Bones

En el capítulo 430, All Might revela que los objetos de apoyo fueron fabricados por Mei Hatsume y su amiga americana (presumiblemente Melissa Shield, de la primera película de Boku no Hero). Es más, los inventos están patrocinados por los estudiantes de la Clase 1-A, siendo Bakugo el que más contribuye.

Mientras Deku se siente abrumado, el antiguo Símbolo de la Paz le dice: “Tómatelo en serio, chico. Este también es un poder que te has ganado a pulso.”

Las palabras de All Might acaban por convencer a Deku. En los últimos paneles del capítulo, vemos a Bakugo tendiendo una mano a Deku, pidiéndole que se una a los otros Héroes de la Clase 1-A mientras se embarcan en su nueva misión de salvar a la gente de una avalancha.

¿Qué pasa con el resto de la Clase 1-A en el final de Boku no Hero?

El resto de la Clase 1-A se convierte en Héroes Pro.

Kohei Horikoshi/Bones

Todos los de la clase, excepto Deku, cumplen sus sueños. Ochako, Iida, Tsuyu y Momo han formado un equipo de héroes. En el final de Boku no Hero, visitan varias escuelas primarias por todo el país.

También nos enteramos de que desde que ha habido un menor índice de incidentes con villanos, los Héroes han ampliado su papel en la sociedad. En lugar de sólo batallas y misiones de rescate, se centran en otras cosas; por ejemplo, el “Proyecto de Expansión del Asesoramiento Quirk” de Ochako.

Shoji también se encuentra en un buen momento. En el capítulo 430, es premiado por sus esfuerzos para reducir los prejuicios contra los heteromorfos. Vemos a Koda aplaudiéndole alegremente.

En cuanto a Shoto y Bakugo, están entre los mejores Héroes. Sin embargo, la actitud de Bakugo es la misma de siempre: grita a sus fans cada vez que intentan grabarle. Esto hace que sus índices de aprobación bajen.

Shoto, por otro lado, está prosperando. Siempre está trabajando y salvando gente. Y a pesar de su carácter torpe, es amable con sus fans y muy popular. Deku dice que pronto superará a Mt. Lady y Kamui Woods e igualará a Mirio, que ahora es el Héroe Nº 1.

Aparte del grupo de Clase 1-A, Shinso, Honenuki y Monoma también son Héroes Pro. Aoyama también ha trabajado para llegar a ser un Héroe como sus amigos.

¿Qué sigue para Boku no Hero?

De momento, no sabemos qué será lo próximo de Boku no Hero.

El manga tiene un anuncio especial para el 5 de agosto de 2024, el día después del lanzamiento oficial del capítulo 430.

Algunos piensan que puede ser la confirmación de una serie secuela. Pero en este punto, nada puede decirse con certeza.

¡Y eso es todo! Para más contenido de Boku no Hero, puedes ver las 10 mejores peleas o los 10 Quirks más poderosos.