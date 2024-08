Top 10 las mejores peleas de Boku no Hero

El manga de Boku no Hero llegó a su final, pero a lo largo de la historia nos dejó grandes peleas para recordar.

Como todos los mangas shonen de pelea, Boku no Hero ofrece un montón de combates emocionantes. El sistema de poderes de la historia, los Quirks, permite una gran variedad en las batallas: desde grandes puñetazos hasta disparos láser, la serie de Kohei Horikoshi lo tiene todo.

Aunque la mayoría de las peleas en el anime y el manga de superhéroes son emocionantes y están bien coreografiadas, algunas dejan una huella más fuerte que otras. Estas pocas peleas no solo son adrenalínicas y emocionantes, sino que también dejan una impresión duradera tanto en los personajes como en los fans. Es por eso que te traemos las mejores peleas de Boku no Hero.

CUIDADO: ¡Spoilers del manga de Boku no Hero a continuación!

10. Deku vs. Shoto

Kohei Horikoshi/Bones

Capítulos: 38-40 (Episodio 23)

El U.A. Sports Festival es uno de los arcos argumentales más entretenidos de Boku no Hero, y una gran razón de ello son sus peleas, entre las que se encuentra el combate entre Deku y Shoto. Antes de esta pelea, habíamos visto muy poco de Shoto; solo un breve vistazo a su complicada relación con su padre.

Cuando comienza el combate, Shoto está decidido a derrotar a Deku sin usar su fuego, mientras que Deku está decidido a hacer que su compañero se acepte a sí mismo. Así comienza un emotivo e intenso combate entre los chicos que tiene a todo el mundo al borde de sus asientos.

Esta pelea tiene muchas cosas buenas. Permite a ambos chicos mostrar sus poderes Quirks y tiene un fuerte peso emocional detrás. Ver a Deku soportar un dolor indescriptible por Shoto es desgarrador e increíblemente inspirador.

9. Deku vs. Bakugo (Segunda pelea)

Kohei Horikoshi/Bones

Capítulos: 117-121 (Episodio 61)

Deku y Bakugo tienen una larga historia entre ellos. Empezando como amigos de la infancia que adoraban a All Might, Bakugo acabó convirtiéndose en el matón de Deku durante años y parecía que odiaba al chico de pelo verde.

Pero tras su aparente odio, sólo había inseguridad. Bakugo siempre se sintió inferior a Deku, y ese sentimiento aumenta cuando el usuario de Uno Para Todos le rescata de la Liga de Villanos, lo que lleva a All Might a retirarse tras su lucha contra All For One en Kamino.

Rebosante de culpa e inseguridad, así como de la comprensión de que Deku obtuvo su Quirk de All Might, Bakugo se enfrenta a Deku después del Examen para la Licencia Provisional de Héroe. Esto lleva a un choque explosivo entre los antiguos amigos que cambia su dinámica para siempre.

8. Endeavor vs. High-End Nomu

Kohei Horikoshi/Bones

Capítulos: 186 – 190 (Episodios 87 – 88)

Probablemente el personaje más gris de Boku no Hero, Endeavor no es un simple héroe. Después de envidiar la posición de All Might como héroe número uno durante años, finalmente consigue su deseo cuando el primero se retira.

A estas alturas, ya hemos conocido los pecados pasados de Endeavor y hemos empezado a odiarle. Pero Kohei Horikoshi ha elaborado su personaje de forma tan brillante que no podemos evitar animarle cuando se enfrenta al Nomu tras convertirse en el nuevo número uno.

En esta brillante lucha, Endeavor hace todo lo que está en su mano para proteger a los ciudadanos de los Nomu. Visualmente impresionante, increíblemente emocionante y desgarradoramente emotivo, este es el primer paso de Endeavor hacia la redención.

7. All Might vs. All For One (final)

Kohei Horikoshi/Shueisha

Capítulos: 396 – 404

Puede que All Might haya dado un paso atrás tras su retirada, pero no deja de dar la talla cuando se le necesita. Esto se ve una vez más cuando el hombre proporciona una de las mejores peleas de Boku no Hero en el Arco de la Guerra Final.

Desde el comienzo de la guerra, All For One ha estado causando estragos por todo el campo de batalla. Hasta que se enfrenta a su antigua némesis: la persona que más daño le causó. Sin embargo, Todopoderoso ya no es el héroe más fuerte que era antes.

Aun así, el antiguo Símbolo de la Paz desafía al villano con la ayuda de objetos de apoyo, convirtiéndose en ‘Armored All Might’. Utilizando los Quirks copiados de sus alumnos, el héroe sigue luchando con determinación hasta que finalmente es derrotado.

6. Deku vs. Overhaul

Kohei Horikoshi/Bones

Capítulos: 156 – 159 (Episodios 75 – 77)

El arco de Shie Hassaikai es posiblemente la historia más oscura de Boku no Hero. Lo que Overhaul, alias Kai Chisaki, le hizo a Eri es imperdonable. Por eso es tan satisfactorio cuando Deku finalmente le da al villano la paliza de su vida.

Overhaul es un oponente muy poderoso. Su Quirk es como la versión completa del Deterioro de Shigaraki. Mientras que Decay sólo puede destruir, su Quirk puede deconstruir y reconstruir al mismo tiempo.

Como la mayoría de los combates de My Hero Academia, también tiene una gran carga emocional, especialmente cuando Deku sigue luchando incluso cuando el Quirk de Eri continúa destruyéndole. Pero aunque el manga lo retrata muy bien, la versión anime lo eleva a cotas más altas.

5. Ochako vs. Toga (final)

Kohei Horikoshi/Shueisha

Capítulos: 375 – 376, 380 – 382, 389 – 395

La mayoría de las peleas del arco de Final War de Boku no Hero son notables, pero algunas tienen un impacto excepcional en la trama. El combate culminante de Ochako contra Toga es uno de esos pocos. También es, sin duda, uno de los combates mejor dibujados de la serie.

La lucha final de Ochako y Toga es importante por muchos motivos. Toga no solo es una de las principales antagonistas, sino que también es la que más problemas causa a los héroes de todo el mundo con su Ejército Dos Veces. Cuando Ochako la derrota, los clones desaparecen y los héroes consiguen la victoria.

Durante esta lucha, Ochako también experimenta el Quirk Despertar y finalmente llega al corazón de Toga con su empatía desinteresada. Sin embargo, también acaba gravemente herida, lo que lleva a la villana a sacrificarse para salvar la vida de la joven heroína.

4. Familia Todoroki vs Dabi

Kohei Horikoshi/Shueisha

Capítulos: 387 – 390

La trama secundaria de la familia Todoroki es una de las mejores de Boku no Hero. No sólo es trágica, sino que tiene una conclusión muy satisfactoria. Es más, todos los personajes de esa desastrosa familia están muy bien escritos.

La verdadera identidad de Dabi siempre ha sido un secreto a voces, así que hemos estado esperando a que se enfrentara a su padre y a su hermano. Y se enfrenta a ambos durante la guerra. Pero lo que resulta sorprendente es cómo el resto de la familia se une a la batalla para detener la destrucción de Dabi.

Tras quemarse fatalmente y perder la cordura, Dabi sigue adelante sólo para destruir Endeavor. Pero cuando el héroe está listo para arder junto al villano, aparece Rei, refrescando a su díscolo hijo. Pronto, Fuyumi y Natsuo se unen también, hasta que Shoto llega y pone fin a la lucha.

3. Bakugo vs. All For One

Kohei Horikoshi/Shueisha

Capítulos: 405 – 410

Bakugo es el personaje que más ha evolucionado en Boku no Hero, lo que le ha hecho ganarse el cariño de los fans. Aunque esto se puede encontrar en pequeños y sutiles momentos, es claramente obvio durante la guerra.

Tras ser asesinado por Shigaraki, se revela que está vivo varios capítulos después, gracias a Edgeshot. Aun así, su cuerpo está demasiado dañado para mantenerse en pie, por no hablar de derrotar al villano más poderoso que existe.

Sin embargo, Bakugo demuestra por qué los fans le adoran y ofrece a All For One un combate infernal. Es más, entra en la batalla salvando a All Might del villano en el último momento. Si eso no justifica su puesto en esta lista, ¿qué lo hará?

2. All Might vs. All For One (Kamino)

Kohei Horikoshi/Bones

Capítulos: 89 – 94 (Episodios 48 – 49)

Antes del comienzo de Boku no Hero, All Might era el héroe más fuerte que existía. Eso no cambió incluso después de que su lucha contra All For One destruyera la mayor parte de sus órganos internos. Pero esto lo deja en un estado bastante lamentable e incapaz de continuar a largo plazo.

Como usuario de Uno Para Todos, el objetivo principal de All Might es detener el reinado de terror de All For One. Y sigue haciéndolo incluso después de ceder su Quirk a Deku. Lo que sigue es una lucha tan emblemática que nos llena de orgullo y lágrimas al mismo tiempo.

Utilizando los últimos rescoldos de One For All, All Might lucha contra All For One y acaba derrotándolo, deteniendo su caos al menos durante un breve periodo de tiempo. Tras esto, el Símbolo de la Paz revela su verdadero estado al mundo y se retira, pasando el testigo a Deku.

1. Deku vs. Shigaraki (final)

Kohei Horikoshi/Shueisha

Capítulos: 379 – 380, 384, 398, 402 – 404, 410 – 418

Para sorpresa de nadie, la pelea final de Deku contra Shigaraki se lleva el título de la mejor pelea de Boku no Hero. Y no solo porque sea entre el protagonista y el antagonista principal, sino porque esta pelea cumple todo lo que prometía a lo largo de los años.

Como se trata de la atracción principal del Arco de la Guerra Final, esta batalla se ha alargado durante algún tiempo. Pero cuando por fin comienza, no tarda en volverse intensa. Desde la destrucción de todo lo que les rodea hasta que Deku acaba Quirkless, tiene de todo.

Es más, el último enfrentamiento aborda la determinación de Deku de salvar a la víctima que hay dentro de Shigaraki. Conoce el pasado de Tenko y empatiza plenamente con él, logrando por fin el tan ansiado entendimiento entre ambos. Aunque su final es chocante y abrupto, sigue siendo el mejor de todos.

¡Y eso es todo! Para más contenido de Boku no Hero, puedes ver la tier list de Estudiantes de la Clase 1-A o todas las muertes de personajes importantes.