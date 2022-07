Respawn trabaja en un nuevo juego FPS para un jugador en el universo de Apex Legends

Load More

De momento, tendremos que esperar a que Respawn esté preparada para revelar más. Apex Legends como franquicia ha sido un éxito masivo tanto para la desarrolladora como para la editora EA, con una versión móvil del juego que también acaba de salir en 2022. No es de extrañar que quieran seguir sacando partido a la marca.

También hay una pequeña, pero no imposible, posibilidad de que este juego se relacione más con la franquicia Titanfall, Respawn estará guardando sus cartas bajo la manga. Sin embargo, ya hay algunos desarrolladores confirmados en el equipo, como Chad Barb, el director técnico.

Poco más se puede saber sobre el juego a partir de la descripción del puesto, aparte de que este papel en particular se ocupará de una “amplia variedad de sistemas, incluyendo colisiones, física, audio” y otros aspectos de desarrollo técnico.

Respawn ya había anunciado que estaba trabajando en un nuevo juego para un solo jugador, aunque no está claro si se trata del mismo título en desarrollo o de otro.

El nuevo juego está en desarrollo, según las listas de empleo que están contratando a desarrolladores para el proyecto. No hay muchos detalles sobre qué tipo de juego será, más allá de que sea un shooter en primera persona y para un solo jugador, según la descripción de una “unidad de incubación” para el nuevo juego.

by Francisco García