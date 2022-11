¿Seguirá Call of Duty disponible en PlayStation?

Tras la impactante noticia de que Microsoft ha asegurado la compra de Activision Blizzard, los jugadores de PlayStation están comprensiblemente preocupados por lo que esto significa para el futuro de Call of Duty en las plataformas de Sony.

Microsoft anunciaba a principios de año la gran adquisición de Activision Blizzard, volviendo loco al mundo de los videojuegos. El acuerdo, con un valor de 70 mil millones, convierte a Microsoft en la tercera compañía de juegos más grande del mundo.

Si bien la comunidad de Xbox sin duda estará encantada con la adquisición, los fans de los juegos de Activision Blizzard en PlayStation tendrán preocupaciones. Como sucedió cuando Microsoft compró Bethesda, la editorial de Fallout, los jugadores de las plataformas de Sony están preocupados por el futuro de sus IP favoritas.

Podría decirse que la serie de la que los jugadores estarán ansiosos por saber más es Call of Duty. Con el juego de 2022 ya en pleno desarrollo, a los seguidores de PlayStation les preocupará tener que comprar una Xbox o un PC para disfrutar de la última entrega de CoD.

¿Seguiremos teniendo Call of Duty en PlayStation?

La buena noticia es que tal como están las cosas, parece que Call of Duty seguirá lanzándose en las plataformas de PlayStation como siempre lo ha hecho. Si bien Microsoft aún debe abordar el futuro de los títulos individuales, los jugadores pueden consolarse con la forma en que el gigante de los juegos anunció la adquisición.

En una publicación de blog que confirma el acuerdo de Activision Blizzard, Microsoft destacó que la compra tenía como objetivo “llevar la alegría y la comunidad de juegos a todos, en todos los dispositivos”.

Este mensaje fue recalcado más adelante en la misma publicación. “Estamos invirtiendo profundamente en contenido de clase mundial, comunidad y la nube para marcar el comienzo de una nueva era de los videojuegos que pone a los jugadores y creadores primero y hace que los juegos sean seguros, inclusivos y accesibles para todos”. Phil Spencer también insinuó que CoD estará a salvo.

La serie Call of Duty ha estado en casa en PlayStation durante la mayor parte de los 20 años, por lo que los jugadores se sentirán aliviados al saber que esto probablemente no cambiará en el corto plazo. De todas formas, mantendremos esta noticia actualizada si la decisión de Microsoft cambia en algún momento.

Activision

Agosto 2022: Sony insiste en Call of Duty como no exclusivo

A pesar de la explicación de Microsoft sobre la decisión de mantener Call of Duty en Playstation, Sony tiene otras razones relacionadas con la exclusividad. Aseguran que por “acuerdos contractuales” los juegos de Call of Duty tienen que ser multiplataforma.

Dichos acuerdos contractuales provienen del rumor de que Activision Blizzard y PlayStation tienen un contrato que obliga a la empresa a lanzar los próximos tres juegos de Call of Duty para las consolas de PlayStation. Esto incluye el próximo Modern Warfare 2 y los próximos dos lanzamientos.

Dadas las explicaciones de cada parte y los desarrollos contractuales, los fanáticos de PlayStation pueden regocijarse sabiendo que durante al menos tres juegos más, Call of Duty no será una exclusiva de PlayStation. Sin embargo, una vez que se agote ese contrato, a pesar de que Microsoft afirmó que no sería rentable, siempre podrían cambiar de opinión.

Noviembre 2022: Xbox insiste en la no exclusividad

El jefe de Xbox de Microsoft ha resuelto el debate de Call of Duty en PlayStation de una vez por todas. Al aparecer en el podcast Decoder de The Verge, Phil Spencer dice que está abierto a “un compromiso a más largo plazo con el que Sony se sentiría cómodo”.

The Verge reveló en septiembre que Spencer se comprometió por escrito con el jefe de PlayStation, Jim Ryan, a principios de este año para mantener Call of Duty en PlayStation durante “varios años más” más allá del acuerdo de marketing existente que Sony tiene con Activision. Esa carta se envió cuando Spencer se comprometió públicamente con la “intención de cumplir con todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener Call of Duty en PlayStation” de Microsoft.

Sony calificó la oferta de Microsoft como “inadecuada en muchos niveles”, y eso ha provocado un resurgimiento del debate sobre si Microsoft quería bloquear Call of Duty después de unos años. Spencer dice que ahora está dispuesto a comprometerse con Sony para que Call of Duty permanezca en PlayStation.

De cualquier forma, Spencer deja claro que “no hay ningún contrato que diga ‘para siempre'”.