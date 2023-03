¿Se guardará el progreso de la beta de Diablo 4 al juego completo?

¿Quieres saber si nuestro progreso de la beta cerrada de Diablo 4 se transferirá una vez se lance el juego completo? Te contamos todo lo que necesitas saber para ello.

Sin duda alguna, la beta de Diablo 4 en su pleno apogeo dándole la oportunidad a muchos usuarios a probar las nuevas mazmorras del juego antes de que se lance el juego. Asimismo, la beta no solo incluye varias clases emblemáticas, sino que también hay un montón de nuevos lugares, armas y enemigos por descubrir.

Sin embargo, muchos jugadores se preguntan si el progreso que consigamos en la beta de Diablo 4 se trasladará al lanzamiento completo. Después de todo, pasarnos tantas horas en la beta para subir de nivel a tu personaje sería muy bueno para cualquier jugador que pretenda alcanzar el nivel máximo en Diablo 4.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin más dilación, esto es todo lo que tienes que saber sobre el progreso de la beta de Diablo 4.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Blizzard La beta de Diablo 4 nos dará muchas ventajas

¿Se mantendrá el progreso de la beta de Diablo 4?

No, el progreso en la beta de Diablo 4 no se trasladará a la versión completa del juego. Obviamente, no es una noticia bonita si estamos pensando en subir de nivel a nuestro personaje. Sin embargo, la beta es un buen momento para probar las nuevas habilidades del juego y conocer las clases disponibles antes de lanzarnos a tener un personaje principal.

A pesar de ello, el tiempo que hemos pasado en la beta nos ayudará a conocer mejor la clase de nuestro personaje, el entorno y los enemigos. Es decir, que al tener ya el conocimiento y no tener que descubrirlo nos permitirá avanzar de forma más rápida.

El artículo continúa después del anuncio.

Asimismo, a pesar de que nuestro progreso en la beta de Diablo 4 no se guarde sí que tendremos una serie de recompensas que podremos reclamar y que sí se transferirá al juego una vez se finalice la beta.