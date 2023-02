Participantes de The Last One, nueva serie de GTA con The Last of Us

Una nueva serie llega a Twitch con The Last One, que combinará las mecánicas de GTA con The Last of Us. Aquí te mostramos todo lo que necesitas saber al respecto para no perderte nada.

Un nuevo desafío se presenta ante los creadores de contenido hispanohablantes. Con el éxito de la serie de The Last of Us surge una nueva “serie”, esta vez en Twitch. Los streamers imitarán el mundo del videojuego de Naughty Dog y la serie de HBO, pero lo harán a través de GTA Online. Esta nueva saga se llama The Last One.

Esta nueva serie de roleplay empezará el próximo 9 de marzo y contará con un buen número de streamers.

¿Quieres saber quiénes serán los participantes de The Last One? Te los presentamos a continuación.

Todos los participantes de The Last One

Uno de los participantes más destacados es Ibai Llanos. Ibai ha estado en muchos eventos de este tipo, y no deja de ser el jefe supremo de KOI, además de un gran anfitrión en eventos como la Velada del Año. Si alguien puede dar espectáculo y atraer público, ése es Ibai.

El evento contará también con TheGrefg, otro de los grandes marcadores de récords de Twitch. ¿Podrá contra los infectados?

Ordenados alfabéticamente, a continuación encontraréis el nombre de todos los participantes destacados confirmados hasta ahora.

AgenteMaxo

Agustabell212

Agustin51

Aldo Geo

Almejita

AmaBlitz

Amph

Ampeter

Anamarrero

Ander Cortés

AriGameplays

Axozer

Breifr9

Budcat

Carola

CooLifeGame

Corvus Clan

Crisgreen

Cristinini

Deqiuv

Dess

Edurnity

ElChurches

Elded

ElPerita

Eltitosintho

Espe

Folagor

Genesis

Goes

HitBoxKing

Ibai Llanos

ItsVicens

Imantado

Jcorko

Jokki

Josecristo

Jotacanario

Kajal Napalm

Karchez

Ken Flow

KenaiSouza

Keroro

Komanche

Kroketa

Laxxuz

Lazypopa

Mafer Rocha

MissAndie

MissaSinfonia

Momonkun

Nexxuz

Nia Lakshart

Noni

Nuvia

OllieGamerz

Pandarina

Paracetamor

Pereira

Perxitaa

Piezas

Pipepunk

Polispol

Poseidon

Pqemiss

Quidvacuo

QuiinooXX

Reborn

Renrize

Rickyedit

Ricoy

Rioboo

Rivers

Robleis

Rociodta

Roier

Ruperto

Shadounne

Spursito

Sr. Elemao

Stratus

Tanizen

TheCatacroquer

TheGrefg

Train

VickyPalami

xCry

xTheFocusx

Zilverk

Zein

Zorman

Estamos seguros de que conoces a casi todos, si no a todos, los streamers participantes de The Last One. Iremos actualizando este artículo a medida que se añadan más nombres a la lista. Actualmente hay 150 participantes en total.