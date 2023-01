The Last of Us serie vs videojuego: todas las diferencias

La serie de televisión The Last of Us ahora se retransmite semanalmente en HBO. Aquí están todas las diferencias entre esta y el primer videojuego de The Last of Us.

The Last of Us de HBO está aquí y ya se perfila como una adaptación bastante fiel del primer juego de la serie. Sin embargo, ya hay algunos cambios notables en el material de origen que vale la pena abordar para los fans, o simplemente para cualquiera que quiera disfrutar de ambas encarnaciones de The Last of Us.

A continuación, realizaremos un seguimiento de todas las diferencias entre el videojuego y la serie de The Last of Us, semana a semana, y actualizaremos esta pieza cada vez que se emita un nuevo episodio. Naturalmente, los SPOILERS están a la orden del día, así que cuidado.

HBO Max La historia de Sarah y Joel es similar, pero hay un ligero cambio.

Todas las diferencias entre la serie y el videojuego de The Last of Us

Aquí hay un desglose de todas las diferencias entre los juegos y la serie de The Last of Us:

Episodio 1

La amenaza Cordyceps: en la adaptación televisiva, los científicos han estado advirtiendo a la sociedad sobre la amenaza del hongo Cordyceps desde la década de 1960, pero no se les ha tomado en serio. En los juegos, la amenaza fúngica surge en gran parte de la nada. Esto podría interpretarse como una referencia al cambio climático o como una respuesta de la naturaleza a la humanidad.

Bill y Frank: los roles de Bill y Frank se han modificado ligeramente en la serie de televisión. En los juegos, Bill es un viejo amigo de Joel a quien conoce en Jackson. Bill también le informa a Joel que Frank ha muerto y se ha quitado la vida. En el programa de televisión, Bill y Frank están vivos y en contacto por radio con Joel, manteniéndolo informado sobre los peligros fuera de su zona segura.

Tommy: el papel del hermano de Joel, Tommy, también se amplía en la serie de televisión The Last of Us. En esta adaptación, Tommy es mucho más un alma atribulada, que necesita que Joel lo saque de la cárcel después de una pelea en un bar. Esto puede haber sido con una persona infectada, según se deja entrever. En el episodio de apertura, Joel ha perdido el contacto con Tommy, que es el motivo de su viaje. Sin embargo, en el juego, Joel sabe exactamente dónde está Tommy, pero los hermanos están distanciados por otras razones, probablemente por la muerte de Sarah, la hija de Joel.

hbo/Naughty Dog Hay un cambio importante con respecto a cómo se propaga el hongo en la serie.

La relación de Tess y Joel: en los juegos de The Last of Us, solo se insinúa sutilmente una relación romántica entre Tess y Joel. Sin embargo, en la serie de televisión, su relación es mucho más abierta. Si bien todavía nunca está claramente definido, existe una conexión romántica obvia entre los dos en la versión de HBO.

El salto en el tiempo de veinte años: la apertura del primer juego de The Last of Us está ambientada en 2013, más o menos en el momento en que salió. Después de la muerte de Sarah, el juego se mueve veinte años hacia el futuro y después de que el mundo haya sido devastado por los Infectados. Sin embargo, la serie cambia este salto de tiempo, estableciendo el inicio del apocalipsis en 2003 en lugar de 2013. Esto significa que la acción en The Last of Us tiene lugar el mismo año en que debuta la serie, en 2023.

El papel y la muerte de Sarah: aquellos que hayan jugado el primer juego de The Last of Us estarán muy familiarizados con el nudo en el estómago que es la muerte de Sarah, algo que comprende toda la base del arco del personaje de Joel y su estatus como padre sustituto de Ellie. Sin embargo, en la serie, la muerte de Sarah se prolonga durante más tiempo al expandir su papel y su historia de fondo, lo que hace que el golpe en el estómago sea aún más difícil, algo que será especialmente tortuoso para los fans de los juegos que lo han experimentado antes.

Las esporas de Cordyceps: en el juego, el hongo se propaga de persona a persona dejando esporas tras los infectados. Esto permite que el contagio sea semitransmitido por el aire, por lo que los personajes deben tener cuidado con lo que respiran. En la serie, los Infectados adoptan un enfoque mucho más personal, infectando a otros a través de zarcillos que salen de sus bocas y entran en otros. Esto los hace un poco más como zombis clásicos, transmitiendo su infección mortal por vía oral en lugar de por otros medios.

¡Próximamente el episodio 2!

Hasta aquí las diferencias entre la serie y el videojuego de The Last of Us.